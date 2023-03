Открит е "еволюционно причудлив" вирус с необичайно дълга опашка

У чени от Масачузетския университет в САЩ са описали "еволюционно причудлив" вирус с необичайно дълга опашка, който сравняват с приказната дългокоса героиня Рапунцел, съобщи "Сайънс дейли", позовавайки се на публикация в сп. "Байолоджикъл кемистри".

Bacteriophages can infect bacteria by puncturing them with their tails. @BrianKelch describes one #phage as having a “monster of a tail.” Lead author @AgnelloEmily spoke to @locke_marissa about the lab's findings on the “Rapunzel" virus: https://t.co/hX1lCVZmMr @ASBMB @jbiolchem pic.twitter.com/xJzMXOsvfJ