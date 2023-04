Чарлз III избра френски специалитет за официално ястие на коронацията

К рал Чарлз Трети и съпругата му Камила избраха френския специалитет киш за официално ястие за т.нар. "голям обяд", с който британците ще отбележат коронацията на монарха, съобщи Скай нюз, като цитира публикация в официалния профил на кралското семейство в Twitter.

"Киш с хрупкава коричка, с лек и деликатен вкус на спанак, бакла и пресен естрагон. Яде се топъл или студен със зелена салата и варени пресни картофи - идеален за големия обяд по повод коронацията", се казва в съобщението.

Easily adapted to different tastes and preferences, the Coronation Quiche – featuring spinach, broad beans, cheese and tarragon – encourages you to get involved with the #CoronationBigLunch!



