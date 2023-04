Три корони, две каляски и по-кратък маршрут: Коронацията на Чарлз III

К рал Чарлз ще измине по-кратък път до Уестминстърското абатство за коронацията си, съкращавайки маршрута на шествието, което следва майка му през 1953 г., тъй като се стреми към по-скромно събитие, включващо някои модерни щрихи, съобщават световните осведомителни агенции, позовавайки се на Бъкингамския дворец.

По-скромната церемонията на 6 май все пак ще бъде пропита от древни традиции и ще бъде окичена с кралски регалии. Тя обаче ще включва и собствен емотикон по поръчка, отразяващ първата британска коронация в ерата на социалните мрежи.

Преди 70 години коронацията на кралица Елизабет Втора е първата, предавана по телевизията.

В разрез с традицията Чарлз и кралицата консорт Камила ще излязат от Бъкингамския дворец в теглената от коне позлатена черна държавна каляска, направена за диамантения юбилей на трона на кралица Елизабет Втора. Превозното средство разполага с отопление, климатик, електрически прозорци и система за окачване, която ще осигури по-удобно пътуване на Чарлз от това на майка му за възкачването й на трона.

Маршрутът от 2 километра е малко по-къс от този, по който Елизабет стига до кралската църква. Шествието ще премине през Адмиралтейската арка, покрай площад "Трафалгар" и статуята на Чарлз Първи - монархът, обезглавен през 1649 г., покрай сградата на Парламента, преди да пристигне за религиозната служба в 11 часа сутринта.

Макар и да иска да покаже, че монархията все още е актуална в съвременна, мултикултурна Великобритания, Чарлз обяви плановете си да ограничи институцията. Очаква се коронацията да отрази това с по-кратка и не толкова екстравагантна церемония в сравнение с тричасовата служба, с която е коронясана Елизабет Втора.

И все пак голяма част от безценните кралски регалии, използвани от векове, ще бъдат част от коронацията както на Чарлз, така и на Камила, включително пет символични меча, два скиптъра и пръстен на суверена със сапфир и рубинен кръст, инкрустиран с диаманти.

Камила, която ще носи короната на кралица Мария, ще държи спорен скиптър, изработен от слонова кост. Във Великобритания има почти пълна забрана за търговия с продукти от слонова кост, а престолонаследникът принц Уилям води кампания срещу незаконния трафик на части от животни.

По време на тържествената церемония, водена от архиепископа на Кентърбъри Джъстин Уелби, Чарлз ще бъде коронясан за крал с короната на Свети Едуард - централен елемент от Скъпоценностите на короната, разглеждани от милиони хора всяка година в Лондонската кула (Тауър).

Короната, която е вдъхновила емотикона за коронацията, е с рамка от масивно злато с приблизително тегло 2,2 килограма, обсипана е с рубини, аметисти, сапфири, гранати, топази и турмалини, и има лилава кадифена шапка и лента от хермелин. Короната, носена от Елизабет по време на коронацията ѝ, сега е преработена за сина ѝ Чарлз.

Това не е първият път, в който се създават емотикони по подобен повод. През юни миналата година по случай платинения юбилей на кралица Елизабет Втора в Twitter се появи емотикона на корги - любимата порода кучета на Нейно Величество.

В края на церемонията Чарлз ще смени короната на Свети Едуард с по-леката императорска държавна корона за шествието обратно към двореца.

За разлика от маршрута от 8 километра, по който Елизабет и съпругът ѝ принц Филип обикалят Лондон през 1953 г., Чарлз и Камила ще се върнат по пътя, по който са дошли, но в 260-годишна каляска, използвана при всяка коронация след Уилям Четвърти през 1831 г.

Златната държавна каляска, която е дълга 7 метра, висока е 3,6 метра, тежи 4000 килограма и е теглена от осем коня, е известна с прословутото си "грубо" пътуване.

Елизабет го описва като "ужасно", кралица Виктория се оплаква от "изтощителното му клатене", а Уилям Четвърти, известен като Краля на моряците, казва, че возенето с тази каляска е като "да си на борда на кораб, който се мята в бурно море".

Позлатената карета е толкова тежка, че може да се движи само с пешеходна скорост. Това трябва да осигури повече време за хората по маршрута, за да видят новокоронованите крал и кралица.

Парад от войскови части ще поздрави краля и кралицата в градините на Бъкингамския дворец, последвани от трикратни приветствия от военнослужещите.

Коронацията на крал Чарлз III на 6 май, събота, ще бъде съпътствана от тридневни тържества. След съботната церемония британците са поканени в неделя да се съберат на традиционните квартални пикници.

Понеделникът е празничен ден, като от Двореца приканват жителите да участват в обществени дейности.