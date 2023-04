Официално е: Камила ще бъде обявена за кралица на 6 май

К амила официално ще се титулова "кралица" след коронацията на Чарлз през май, съобщи „Дейли Мейл”.

Подходящо облечени в кралско синьо, кралят и кралицата-консорт позираха за нов официален портрет, след като Бъкингамският дворец обяви, че след коронацията съпругата на монарха ще бъде известна като кралица Камила, а не както досега – „кралица-консорт”.

Using The Coronation as a marking point, the description of Consort will be dropped. Camilla will simply be known as The Queen. Consort is the description, and the wife of EVERY King has been known as The Queen.



Consort was used as to distinguish between her and Queen Elizabeth. pic.twitter.com/itvrfE80Ij