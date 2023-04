Коронацията на крал Чарлз III: Най-важните въпроси за голямото събитие

К рал Чарлз III веднага зае полагащото му се място на суверен след смъртта на кралица Елизабет II на 96-годишна възраст през септември и датата на коронацията му най-накрая беше определена.

Според прессъобщение от Бъкингамския дворец, коронацията, която трябва да се състои на 6 май 2023 г., „ще отразява ролята на монарха днес и ще гледа към бъдещето, като същевременно се корени в дългогодишни традиции и зрелище“. Официалното събитие се пада на същия ден като 4-ия рожден ден на сина на принц Хари и Меган Маркъл Арчи.

73-годишният Чарлз имаше церемония по възкачването на трона на 10 септември, два дни след смъртта на майка му. Службата беше част от операция „Златно кълбо“, която очертава пълния план за наследяването на трона на Чарлз, започвайки със смъртта на Нейно Величество и завършвайки с неговата коронация.

Източник: Getty Images

„Царуването на майка ми беше несравнимо по своята продължителност, всеотдайност и отдаденост“, каза най-голямото дете на Елизабет пред Съвета на Възнесението по време на церемонията. „Дори когато скърбим, ние благодарим за този най-верен живот. Дълбоко осъзнавам това голямо наследство и задълженията и тежките отговорности на суверенитета, които сега преминаха към мен."

Бившият принц на Уелс също обеща да следва стъпките на най-дълго управлявалия монарх на Великобритания. „За тази цел знам, че ще бъда подкрепен от привързаността и лоялността на народите, чийто суверен съм призован да бъда, и при изпълнението на тези задължения ще се ръководя от съвета на техните избрани парламенти," той каза.

Едно от първите действия на Чарлз беше да обяви деня на погребението на покойната си майка, 19 септември, за празничен ден в Обединеното кралство като най-дълго управлявалият наследник в британската история. Чарлз беше само на 3 години, когато 25- годишната тогава Елизабет става кралица през юни 1953 г. В деня след смъртта на майка си Чарлз се обърна за първи път към нацията като крал.

„Където и да живеете в Обединеното кралство или в кралства и територии по света и какъвто и да е вашият произход или вярвания, аз ще се стремя да ви служа с лоялност, уважение и любов, както съм правил през целия си живот“, каза той .

„Животът ми, разбира се, ще се промени, когато поема новите си отговорности. Вече няма да е възможно да давам толкова много от времето и енергията си на благотворителните организации и проблемите, за които толкова много ме е грижа. Но знам, че тази важна работа ще продължи в доверените ръце на други.“

Принц Уилям вече е първи на опашката за трона, следван от трите си деца с принцеса Кейт - принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луис. Хари е пети по ред.

Източник: Getty Images

Прочетете за всичко важно, което трябва да знаете за коронацията на Чарлз III:

Къде ще се проведе коронацията?

Официалното събитие ще се проведе в Уестминстърското абатство в Лондон и ще бъде ръководено от архиепископа на Кентърбъри. Коронационната служба ще бъде основното събитие на първия ден от Коронационния уикенд, събота, 6 май, и ще бъде сутринта. Чарлз и Камила ще пристигнат в Уестминстърското абатство от Бъкингамския дворец в това, което е известно като "Кралското шествие".

След коронационната служба кралят и кралицата ще се върнат в Бъкингамския дворец в „Коронационната процесия“. Други членове на кралското семейство ще се присъединят към тях при обратното шествие. След като пристигнат в Бъкингамския дворец, кралското семейство ще се появи на балкона, за да завърши деня.

Кой ще присъства?

Кралският експерт Мико Клеланд каза още през септември, че много членове на кралското семейство вероятно ще присъстват на коронацията.

„Ще видите Уилям, ще видите Катрин, най-вероятно ще видите децата им. Ще видите Чарлз и Камила. Може да видите братята и сестрите на Чарлз, това е възможно. Може дори да видите Хари и Меган“, каза той тогава.

Източник: БГНЕС

Ще бъде ли коронясана и Камила?

Кралицата-консорт ще се появи до краля по време на историческата церемония и също ще бъде коронясана. Камила, подобно на Чарлз, автоматично пое новата си кралска титла след смъртта на кралицата.

Коя корона ще носи Чарлз?

Както по традиция кралят ще бъде коронован с короната на Свети Едуард по време на службата в Уестминстърското абатство. Кралят ще носи и императорската държавна корона по време на службата.

Какво представлява Коронационният концерт?

Коронационният концерт ще се проведе в замъка Уиндзор в неделя, 7 май. Продуциран и излъчен на живо от BBC и BBC Studios, Концертът ще събере световни музикални икони и съвременни звезди в чест на историческото събитие.

На концерта ще има оркестър от световна класа, който ще свири интерпретации на любими музикални произведения, водени от някои от най-големите артисти в света, заедно с изпълнители от света на танца.

В допълнение към музикалните звезди, концертът ще включва и дебюта на Coronation Choir, който ще бъде съставен от членове на „хорове на общността и любители певци от цялото Обединено кралство, като хорове на бежанци, хорове на NHS, певчески групи на LGBTQ+ и хорове за пеене на глухи." Очаква се нов документален филм да изследва формирането на разнообразна група.

"Lighting up the Nation" се рекламира като "център" на вечерта. Емблематични места в Обединеното кралство ще бъдат осветени с помощта на прожекции, лазери, дисплеи на дронове и илюминации.

Как хората могат да присъстват на коронационния концерт?

Публиката ще включва доброволци от благотворителни организации, свързани с Чарлз и Камила, а няколко хиляди билета ще бъдат раздадени безплатно чрез национално гласуване, организирано от BBC.

Какво представлява Големият обяд на коронацията?

Кварталите и общностите са поканени на Големия обяд в неделя, 7 май, „в национален акт на празнуване и приятелство“, според Бъкингамския дворец. Хиляди обеди се очаква да се проведат в Обединеното кралство. Нейно Величество кралицата консорт Камила е покровител на Големия обяд от 2013 г.

Какво е Big Help Out?

Big Help Out ще се проведе в понеделник, 8 май. Организиран от The Together Coalition и няколко други благотворителни организации, Big Help Out ще подчертае доброволческата работа в Обединеното кралство.

„В знак на почит към обществената служба на Негово Величество Краля, The Big Help Out ще насърчи хората да опитат сами да станат доброволци и да се присъединят към работата, която се предприема в подкрепа на техните местни райони“, обясни Бъкингамският дворец в изявление за пресата от януари 2023 г.

„Целта на The Big Help Out е да използва доброволчеството, за да обедини общностите и да създаде трайно доброволческо наследство от Coronation Weekend.“

Каква корона ще носи Камила?

През февруари 2023 г. дворецът обяви, че Камила ще носи короната на кралица Мери, поръчана и носена от съпругата на крал Джордж V за коронацията през 1911 г. Короната не включва спорния диамант Koh-i-Noor, който Индия поиска да бъде върнат в страната. 105-каратовият скъпоценен камък е взет от Индия и представен на кралица Виктория през 1800 г. и в момента е поставен в корона, която е направена за кралица Елизабет.

Кой пише химна на коронацията?

Чарлз поръча на Андрю Лиод Уебър, композиторът на „Фантомът от операта“, да адаптира парче от неговата църковна музика, което да звучи в Уестминстърското абатство за големия му ден.

„Надявам се, че моят химн ще отразява този радостен повод“, каза Уебър в изявление, разпространено от Бъкингамския дворец през февруари 2023 г.

Източник: Getty Images

Ще присъстват ли принц Хари и Меган Маркъл?

Двамата не казаха дали ще присъстват, но официално са получили покана. „Мога да потвърдя, че херцогът наскоро получи имейл кореспонденция от офиса на Негово Величество относно коронацията“, каза говорител на основателите на Archewell на 5 март. „Ние няма да разкриваме незабавно решение дали херцогът и херцогинята ще присъстват по това време."

Източник: Getty Images

Каква е ролята на принц Джордж в коронацията?

Според съобщение от Бъкингамския дворец през април 2023 г. и Чарлз, и Камила ще имат по четирима почетни придружители. Тези на краля ще бъдат най-големият му внук Джордж, както и лорд Оливър Чолмондели, Никълъс Баркли и Ралф Толемаче. А Камила, междувременно, ще бъде придружена от своите внуци, Гюс и Луис Лопес, Фреди Паркър Боулс и нейния пра-племенник Артър Елиът.