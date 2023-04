Официално: Принц Хари ще присъства на коронацията на Чарлз III, но без Меган

Х ерцогът на Съсекс ще присъства на коронацията на краля, но съпругата му, херцогинята на Съсекс, няма да присъства, съобщиха от Бъкингамския дворец.

Имаше спекулации дали двойката ще е част от голямото събитие, но сега стана ясно, че принц Хари ще присъства сам. Той ще се присъедини към повече от 2000 гости в Уестминстърското абатство на 6 май.

Това ще бъде първият път, когато той ще бъде заедно с кралското семейство, откакто бяха публикувани мемоарите му "Spare".

Книгата на принц Хари разкри неговите несъгласия с останалите членове на кралското семейство и оттогава той се чувства „различен“ от останалата част от семейството си.

Решението Меган да отхвърли поканата ще се разглежда като част от тези продължаващи, неразрешени семейни напрежения.

Книгата на принц Хари - и сериалът „Хари и Меган“, който беше излъчен по Netflix - подчертаха безпокойството му от негативното медийно отразяване, особено спрямо съпругата му, на фона на предложенията за липса на подкрепа от семейството му.

Не беше ясно дали принц Хари ще присъства на коронацията на баща си, но сега е потвърдено, че той ще бъде в абатството, което означава, че и двамата сина на Чарлз ще присъстват на най-важната церемония в живота му.

Датата на коронацията съвпада с четвъртият рожден ден на сина на принц Хари и Меган, принц Арчи, който ще остане в САЩ с майка си.

Нито говорителката на двойката, нито Бъкингамският дворец коментираха решението, но имаше силно разделени мнения в социалните медии, като поддръжниците похвалиха Меган за това нейно решение, докато опонентите ѝ я критикуваха, че "пренебрегва" кралските си роднини.

Принц Хари ще бъде част от историческата церемония, присъединявайки се към останалите членове на кралското семейство, общественици, световни лидери и 450 представители на благотворителни организации и обществени групи.

Тъй като той вече не е "работеща кралска особа", остава да видим каква роля ще играе принц Хари в церемонията.

Припомняме, че за платинения юбилей на кралицата принц Хари и Меган не бяха допуснати да участват в традиционното появяване на балкона на Бъкингамския дворец.

Очаква се принц Уилям да има важна роля в коронацията - и след драматичния разказ на принц Хари за разпада на отношенията им ще се обърне голямо внимание на това, че двамата братя отново ще бъдат заедно. Мемоарите на принц Хари описват физическа свада между братята и спорове относно брака на баща им с Камила.

