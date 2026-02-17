България

Подгответе се: НИМХ предупреждава за опасно време във вторник

Жълт и оранжев код за валежи от дъжд и сняг и за бурен вятър са обявени за всички области в България

17 февруари 2026, 06:30
Подгответе се: НИМХ предупреждава за опасно време във вторник
Източник: Thinkstock/Guliver

П редупреждения от първа и втора степен – жълт и оранжев код са в сила за всички области в страната за обилни валежи от дъжд и сняг, сочи справка в сайта на НИМХ.

Кодът е оранжев за 12 области – София-област, Видин (валежи от сняг), Монтана (валежи от сняг), Пазарджик, Ловеч, Пловдив, Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас.

Във всички останали области предупреждението е от първа степен – жълт код за дъжд и в Свероизточна България и за силен вятър.

От НИМХ съветват:

При жълт код за дъжд: Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

При жълт код за вятър: Бъдете внимателни за летящи във въздуха предмети. По тази причина са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито.

При оранжев код за дъжд: Бъдете готови да се предпазите, вие и вашата собственост. Възможни са наводнения на имоти и в транспортната мрежа. Възможни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа. Възможно е да се наложи частична евакуация. Опасности при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг.

При оранжев код за сняг: Бъдете готови за обширни области със сняг и/или лед, водещи до смущения на наземния, релсовия и въздушния транспорт, както и на дейностите на открито.

Източник: НИМХ

Прогноза за вторник (17 февруари)

През нощта облачността над Източна и по-голямата част от Южна България ще е значителна и на места там ще има валежи от дъжд. Около и след полунощ облачността и над Западна България ще се увеличи и вплътни и ще започнат валежи от дъжд. Ще бъде тихо или със слаб вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 2°. Атмосферното налягане е значително по-ниско от средното за месеца. Ще продължи да се понижава, а утре след обяд ще започне да се повишава.

Във вторник, под влияние на дълбок средиземноморски циклон, времето ще е облачно с повсеместни, на места значителни валежи от дъжд, в северозападните райони и по високите полета в Западна България и от сняг. Ще духа умерен, в Североизточна България и силен вятър от изток-североизток, в Южна – от изток-югоизток. Привечер вятърът ще започне да се ориентира от северозапад и да се усилва, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са от 2°-3° в северозападните райони до 10°-12° в югоизточните, в София – около 5°.

През нощта срещу сряда валежите ще продължат. В Северна и Западна България ще вали сняг и ще се образува снежна покривка.

В планините ще бъде облачно със снеговалежи. Дъжд ще вали в Странджа и Сакар. На места валежите ще са значителни по количество. Ще духа силен вятър от южната четвърт, който привечер ще започне да се ориентира от север-северозапад и да се усилва. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около -2°.

По Черноморието ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, които ще продължат и през нощта срещу сряда. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 6°-10°. Температурата на морската вода е 5°-7°, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 21 мин. и залязва в 18 ч. и 1 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 40 мин. Луната в София изгрява в 7 ч. и 25 мин. и залязва в 18 ч. и 4 мин. Фаза на Луната: новолуние.

В сряда сутринта в източните и планинските райони все още ще има валежи, с продължаващото застудяване дъждът навсякъде ще премине в сняг. До обяд валежите ще спрат, а по-късно и облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще бъде ветровито с умерен и силен северозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между -3° и 2°, а максималните – между -1° и 4°, в крайните югозападни райони до 9°-10°.

В четвъртък ще преобладава слънчево време. Вятърът ще отслабне, ще се ориентира от юг и с него ще се затопли. На места в низините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност.

Източник: НИМХ    
biss.bg
carmarket.bg
