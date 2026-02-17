Свят

Al Jazeera: Африка трябва да бойкотира Световното първенство през 2026 г.

Точно както бойкотира Олимпийските игри, за да изолира апартейда в Южна Африка, континентът днес трябва да се изправи срещу подкрепата на САЩ за войната на Израел в Газа

17 февруари 2026, 06:35
Al Jazeera: Африка трябва да бойкотира Световното първенство през 2026 г.
Източник: iStock

Н а 6 януари група от 25 британски депутати внесоха предложение, с което призоваха световните спортни организации да обмислят изключването на Съединените щати от домакинството на Световното първенство по футбол през 2026 г., докато страната не покаже спазване на международното право. Това последва седмици на нарастващ натиск в Европа заради политическия климат около турнир, който се очаква да привлече милиони зрители и да символизира международното сътрудничество, пише Тафи Мхака за Al Jazeera.

Нидерландският журналист Тюн ван де Кьокен подкрепи публична петиция с призив за оттегляне от надпреварата, а френският депутат Ерик Кокерел предупреди, че участието крие риск да легитимира политики, които според него подкопават международните стандарти за правата на човека.

Голяма част от вниманието е насочено към репресиите срещу имиграцията при президента на САЩ Доналд Тръмп и широките посегателства срещу гражданските свободи. Смъртта на жителите на Минеаполис Рене Никол Гуд и Алекс Прети по време на операции по имиграционно прилагане през януари предизвика национално възмущение и протести. През 2026 г. най-малко осем души са били застреляни от федерални имиграционни агенти или са починали в имиграционно задържане.

Тези развития са сериозни, но сочат към по-широк въпрос за властта и отговорността - въпрос, който излиза извън рамките на вътрешните репресии и обхваща последиците от външната политика на САЩ. Войната в Газа представлява далеч по-дълбока извънредна ситуация.

В продължение на десетилетия Вашингтон е най-влиятелният международен съюзник на Израел, осигурявайки дипломатическа защита, политическа подкрепа и около 3,8 милиарда долара годишна военна помощ. Това партньорство финансира и оформя разрушенията, които в момента се разгръщат на палестинска територия.

От деня, в който войната започна на 7 октомври 2023 г., израелската армия е убила повече от 72 032 палестинци, ранила е 171 661 и е унищожила или тежко повредила по-голямата част от жилищата, училищата, болниците, водните системи и друга основна цивилна инфраструктура в Газа. Близо 90 процента от населението на Газа, около 1,9 милиона души, е било разселено, често по няколко пъти, тъй като бомбардировките се преместват из анклава. Междувременно израелските сили и въоръжени заселници засилват рейдовете, отнемането на земеделски земи и масовите ограничения на движението в палестинските общности в Дженин, Наблус, Хеброн и долината на Йордан на окупирания Западен бряг.

По много оценки Израел извършва геноцид.

В целия африкански континент това тежко нападение носи дълбок исторически отзвук, защото организираните спортни състезания често са били неразделна част от борбите за освобождение.

На 16 юни 1976 г. 15-годишният Хейстингс Ндлову се присъединява към хиляди ученици в Совето, които протестират срещу налагането на обучение на езика африкаанс. До края на деня той е мъртъв, застрелян от полицията, след като служителите откриват огън по невъоръжени деца, маршируващи в собствените си квартали.

Хейстингс е убит от режим, който гледа на африканските деца като на политическа заплаха, а не като на ученици или дори като на човешки същества. Полицията убива 575 младежи и ранява още хиляди в този ден, но кръвопролитието не прекъсва дипломатическите и спортните отношения между апартейдската държава и някои западни съюзници.

Ще се стигне ли до бойкот на Мондиал 2026 заради Тръмп

Седмици по-късно, докато семействата погребват децата си в тържествени церемонии, националният отбор по ръгби на Нова Зеландия, Ол Блекс, каца на летище „Ян Смътс“ в Йоханесбург на 25 юни, готов да играе официални мачове в сегрегираната република.

Турнето предизвиква ярост сред много млади африкански правителства. Само след седмици реакцията достига до Олимпийските игри в Монреал през 1976 г. в Канада. Двадесет и две африкански държави се оттеглят, след като президентът Майкъл Морис и Международният олимпийски комитет решават да не предприемат действия срещу Нова Зеландия.

Спортисти, тренирали с години, събират багажа си и напускат олимпийското село в Монреал, някои след като вече са участвали. Мароко, Камерун, Тунис и Египет започват Игрите, преди да се оттеглят, след като делегациите им са спешно изтеглени от правителствата.

Нигерия, Гана и Замбия напускат мъжкия футболен турнир, сривайки мачове от първия кръг на олимпийските стадиони в Монреал по време на самото състезание. Телевизионните зрители по света виждат празни коридори и изоставени писти на мястото на рекламираното глобално събитие. Повече от 700 спортисти се отказват от олимпийско участие, включително рекордьорът на Танзания Филбърт Байи на 1500 метра и угандиецът Джон Акий-Буа на 400 метра с препятствия.

Африканските лидери осъзнават мащаба на решението. Въпреки това стигат до извода, че олимпийското участие на техните страни би дало „утеха и респектабилност на расисткия режим в Южна Африка и би го насърчило да продължи да пренебрегва световното мнение“.

Този момент предлага определящ урок за 2026 г.: бойкотите имат цена. Те изискват жертви, координация и политическа смелост. Историята показва, че колективният отказ може да пренасочи световното внимание и да принуди институции и зрители да се изправят пред несправедливости, които иначе биха пренебрегнали.

Почти пет десетилетия по-късно Газа поставя подобно изпитание сред задълбочаваща се и привидно безкрайна катастрофа.

Фрагменти 72: Путин и шейх Тамим бин Алад

Показателен е случаят със Сидра Хасуна, седемгодишно палестинско момиче от Рафа.

Тя е убита заедно с членове на семейството си при израелски въздушен удар на 23 февруари 2024 г., когато домът, в който са потърсили убежище, е поразен по време на интензивен обстрел в южната част на Газа.

Историята на Сидра отразява хиляди други и разкрива една и съща истина: детства, заличени от бомбардировки.

Тези убийства се разиграват пред глобална публика. За разлика от Южна Африка по време на апартейда, разрушаването на Газа се излъчва в реално време, най-вече чрез палестински журналисти и граждански репортери, близо 300 от които са били убити при израелски въздушни и артилерийски удари.

В същото време САЩ продължават да снабдяват Израел с оръжия, дипломатическо прикритие и защита с вето в ООН. Макар злоупотребите на Тръмп с гражданските свободи да са сериозни, те не са съпоставими по мащаб с опустошението, преживяно от палестинците в Газа.

Хуманитарната цена се измерва в разрушени болници, разселени семейства, наложен глад и деца, погребани под срутени жилищни блокове.

Тръмп заплашва да премести мачове от Световното първенство от „опасни“ градове

Централният въпрос днес е дали футболът може да се представя като седмици на празник на спортното майсторство в 16 града домакини в САЩ, Канада и Мексико от юни до юли, докато Съединените щати продължават да поддържат мащабно унищожение на цивилни в чужбина.

Африканската политическа памет разбира тези зaлoзи. Континентът е виждал как стадионите и международните състезания могат да проектират политическо одобрение и как оттеглянето може да разруши този образ.

Координиран бойкот би изисквал съвместни решения от правителствата, представляващи класиралите се отбори, Мароко, Сенегал, Алжир, Тунис, Египет, Кот д’Ивоар, Гана, Кабо Верде и Южна Африка, подкрепени от Африканския съюз, регионалните институции и Африканската футболна конфедерация.

Последиците биха били незабавни.

Турнирът би загубил претенцията си за глобална приобщеност, а корпоративните спонсори биха били принудени да се изправят пред въпроси, които дълго са избягвали.

Най-важното, международното внимание би се изместило.

Бойкот на Евро 2012 крие рискове

Бойкотите не прекратяват конфликтите за една нощ. Те постигат нещо различно: премахват удобството да се преструваме, че несправедливостта не съществува. Оттеглянето от Олимпиадата през 1976 г. не демонтира апартейда незабавно, но ускори изолацията и разшири универсалната коалиция срещу него.

Днес дългогодишните политически противоречия на ФИФА засилват нуждата от външен натиск. На жребия за Световното първенство във Вашингтон на 5 декември президентът на организацията Джани Инфантино връчи на Тръмп „награда за мир“ за усилията му да „насърчава мира и единството по света“.

Организацията не може да се представя като неутрална, докато дава символична легитимност на лидер, под чието управление загиват масово цивилни.

В този контекст неучастието се превръща в критична морална позиция.

То няма незабавно да сложи край на катастрофата в Газа, но ще постави под въпрос американската подкрепа за продължителната военна офанзива и ще отдаде почит на деца като Хейстингс и Сидра.

Макар разделени от десетилетия и континенти, техният живот разкрива общ исторически модел: децата страдат първи, когато имперски системи решат, че животът на чернокожи и кафяви хора няма никаква стойност.

Грозната истина за красивата игра

Позицията на Африка през 1976 г. преоформи международната съпротива срещу апартейда. Подобно решение през 2026 г. би могло да засили съпротивата срещу съвременните системи на доминация и да даде сигнал на семействата в Газа, че страданието им е признато на целия континент.

Историята помни онези, които отхвърлят несправедливостта, и онези, които избират удобството, докато деца умират под непрестанни въздушни удари и окупация.

Ако африканските отбори участват на Световното първенство през 2026 г., сякаш нищо не се случва в Газа, Рафа, Хан Юнис, Дженин и Хеброн, тяхното присъствие рискува да легитимира колониални структури на власт.

Докато европейските критици призовават властите да изключат САЩ, нашата история изисква пълно оттегляне.

Футбол не може да се играе върху гробовете на палестинските мъченици.

Африка трябва да бойкотира Световното първенство през 2026 г.

Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позицията на Vesti.bg.

Източник: Al Jazeera    
Световно първенство 2026 Бойкот на Световното първенство Войната в Газа Външна политика на САЩ Права на човека Международно право Африкански страни Спорт и политика Апартейд Геноцид
Последвайте ни

По темата

Подгответе се: НИМХ предупреждава за опасно време във вторник

Подгответе се: НИМХ предупреждава за опасно време във вторник

Обърнете внимание: 10 сигнала, че тялото ви страда от недостиг на желязо

Обърнете внимание: 10 сигнала, че тялото ви страда от недостиг на желязо

Al Jazeera: Африка трябва да бойкотира Световното първенство през 2026 г.

Al Jazeera: Африка трябва да бойкотира Световното първенство през 2026 г.

Ирландия разследва

Ирландия разследва "Грок" за опасни изображения

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Toyota иска обединение на японската автоиндустрия с цел оцеляването й

Toyota иска обединение на японската автоиндустрия с цел оцеляването й

carmarket.bg
Петима са задържани за палежа в Бистрица
Ексклузивно

Петима са задържани за палежа в Бистрица

Преди 12 часа
Почина легендата на киното Робърт Дювал
Ексклузивно

Почина легендата на киното Робърт Дювал

Преди 11 часа
Това показва, че Русия вече губи войната в Украйна
Ексклузивно

Това показва, че Русия вече губи войната в Украйна

Преди 13 часа
Арест в Швеция на съпруг, че дал съпругата си на 120 мъже
Ексклузивно

Арест в Швеция на съпруг, че дал съпругата си на 120 мъже

Преди 9 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Зеленски: ССУ разработва мерки за противодействие на руските хакери

Зеленски: ССУ разработва мерки за противодействие на руските хакери

Свят Преди 35 минути

Той благодари на ССУ за работата ѝ в полза на Украйна

Един убит и двама ранени при нападение с хладно оръжие в Сидни

Един убит и двама ранени при нападение с хладно оръжие в Сидни

Свят Преди 44 минути

Нападението е било извършено на натоварена търговска улица

Нощният проект, който спаси климата: Как един имигрант в НАСА промени науката, докато мечтаеше за Chevrolet

Нощният проект, който спаси климата: Как един имигрант в НАСА промени науката, докато мечтаеше за Chevrolet

Любопитно Преди 1 час

Ученият Вирабхадран Раманатан копнеел за американската мечта, докато израствал в Южна Индия през 60-те години на миналия век

<p>Новият ключ към превенция на сърдечни заболявания</p>

ApoB: Новият ключ към превенция на сърдечни заболявания

Любопитно Преди 1 час

ApoB се измерва с кръвен тест, но не е включен в стандартния липиден профил

<p>17 февруари: Залезът на българското величие</p>

17 февруари: Залезът на българското величие

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Зловещата тайна на езерото Кайнди: Как една гора се озова на дъното, но отказа да изгние?

Зловещата тайна на езерото Кайнди: Как една гора се озова на дъното, но отказа да изгние?

Любопитно Преди 1 час

Езерото Кайнди се намира в казахстанската част на планините Тян Шан, където земната кора продължава да се издига, тъй като Индия и Евразия се сблъскват в геоложки мащаб

Българин е обвинен в убийство в затвор в Гърция

Българин е обвинен в убийство в затвор в Гърция

Свят Преди 10 часа

Сред посочените свидетели е и осъденият престъпник Алкет Ризай

Съдът прие искане за отвод на вещо лице по делото "Сияна"

Съдът прие искане за отвод на вещо лице по делото "Сияна"

България Преди 11 часа

В момента подсъдимият е с мярка за неотклонение "Задържане под стража"

Украйна с най-голямото настъпление от 2023 г. насам

Украйна с най-голямото настъпление от 2023 г. насам

Свят Преди 11 часа

Това е станало в периода между сряда и неделя

Виктор Тодоров е победител в първия лайв на „Сезона – Слънце“ на „Като две капки вода“

Виктор Тодоров е победител в първия лайв на „Сезона – Слънце“ на „Като две капки вода“

Любопитно Преди 12 часа

Той е откритието на сезона и събра най-много точки със съвършената си имитация на Prince, като изпълни легендарната песен „Purple Rain“

Зеленски би тревога: Русия готви масиран удар

Зеленски би тревога: Русия готви масиран удар

Свят Преди 14 часа

Той подчерта, че „всяка руска ракета е отговор на агресора на призивите за прекратяване на войната“

Снимката е илюстративна

Сензацията "обратен водопад" - какво причинява природния феномен

Любопитно Преди 14 часа

Магически кадри от Индия взривиха мрежата – мощни ветрове превърнаха водната каскада в сюрреалистично зрелище, което противоречи на физиката.

Иля Малинин

„Гнусна онлайн омраза“: Иля Малинин с мощно послание след кошмара на леда

Свят Преди 14 часа

21-годишният състезател е открит относно психичното си здраве и прекъсна мълчанието си в социалните мрежи в понеделник с мощно послание преди предстоящ проект, свързан с психичното здраве

Ново, множество гилзи и куршуми в хижа "Петрохан"

Ново, множество гилзи и куршуми в хижа "Петрохан"

България Преди 14 часа

Според експерти по балистика те не са били изстреляни

Ужас, откриха мумифицирана жена в Германия, подозират пенсионна измама

Ужас, откриха мумифицирана жена в Германия, подозират пенсионна измама

Свят Преди 15 часа

Аутопсията не е успяла да уточни нито причините, нито датата на смъртта

ЕК, Италия и Гърция пращат наблюдатели в Съвета за мир на Тръмп

ЕК, Италия и Гърция пращат наблюдатели в Съвета за мир на Тръмп

Свят Преди 15 часа

Представителят на ЕК е еврокомисарят за Средиземноморието Дубравка Шуица

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките ги е страх да слизат от дървета

dogsandcats.bg

Как кучетата откриват трюфели

dogsandcats.bg
1

Започва размножаването на къдроглавите пеликани

sinoptik.bg
1

Знаете ли, че мравките разпространяват кокичетата

sinoptik.bg

Честит имен ден на 17 февруари: Кои носят име, което значи „Божи дар“?

Edna.bg

Дневен хороскоп за 17 февруари, вторник

Edna.bg

Левски си хареса защитник от efbet Лига

Gong.bg

Александра Фейгин и мъжкият квартет в биатлона ще участват на Игрите днес

Gong.bg

Една от версиите: Нападението над кмета на Бистрица - заради сигналите му за нерегламентирано сметище

Nova.bg

Жълти и оранжеви кодове за опасно време в цялата страна

Nova.bg