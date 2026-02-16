Какво е „двойна“ инфекция и кой е в опасност

С телефон в тоалетната – невидимата заплаха, за която милиони мълчат

В ъзможно е, макар и рядко, да се заразите с множество щамове на грип едновременно или дори с комбинация от грип и коронавирус. Това състояние се нарича коинфекция и може да представлява повишен риск за определени категории пациенти.

Семейният лекар Лилия Сарахман разказва за това в статия за РБК-Украйна .

Възможно ли е човек да се зарази с два вируса едновременно?

Според специалиста, човек може да се зарази едновременно с грип тип А и В. Лекарите регистрират подобни случаи по-често сред децата, отколкото сред възрастните. Основната причина е активната циркулация на двата вида вирус и близките контакти в групи.

„По-често наблюдаваме комбинацията от грип А и В при деца. Това е възможно най-вече при активна циркулация и на двата вида и при близки контакти в групи. Особено ако тези контакти се случват в затворени помещения, които са слабо проветрени“, обясни Сарахман.

Лекарят отбелязва, че коинфекцията обикновено няма изразени разлики в симптомите в сравнение с нормална инфекция с един вирус. Ето защо е почти невъзможно да се определи самостоятелно. За потвърждение са необходими лабораторни изследвания.

„Тестовете ще покажат положителен резултат както за грип А, така и за грип Б. Или за коронавирусна инфекция“, добави тя.

Комбинация от COVID и грип

Лекарите допускат и комбинацията от грип и COVID-19. Въпреки че подобни случаи не са широко разпространени, те са повод за безпокойство поради възможните последици за здравето.

Коинфекцията представлява най-голям риск за хората от групите с висок риск – възрастните хора, тези с хронични заболявания и отслабена имунна система. Те са изложени на повишен риск от усложнения и тежко протичане на заболяването, което може да изисква по-продължително лечение и медицинско наблюдение.

Лекарят подчертава, че в периоди на сезонно повишаване на заболеваемостта е особено важно да се спазват основни правила за превенция – избягвайте претъпкани пространства, редовно проветрявайте помещенията, мийте ръцете си и си стойте вкъщи, ако имате симптоми на настинка.

Грижата за собственото здраве и навременната диагноза помагат за намаляване на рисковете и предотвратяване на сериозни усложнения, дори в случай на едновременна инфекция с няколко вируса.