10 подаръка, които убиват романтиката на Свети Валентин

Ето списък с най-често срещаните гафове, които експертите и хората с опит силно съветват да избягваме

15 февруари 2026, 07:02
С вети Валентин е денят, в който искаме да покажем колко обичаме партньора си. Но понякога точно този жест се обръща срещу нас с неподходящ подарък.

Ето списък с най-често срещаните гафове, които експертите и хората с опит силно съветват да избягваме.

Източник: iStock/Getty Images
  • Домакински уреди (микровълнова, прахосмукачка, ютия, блендер) - Дори ако половинката ви наистина има нужда от нов такъв уред – Свети Валентин не е подходящият момент. Подаръкът звучи като „сега можеш да ми переш ризите по-бързо“. Практично ≠ романтично.
  • Карта за фитнес или диетични продукти - „Реших да ти помогна да влезеш във форма“ – звучи като критика, а не като любов. Никой не иска да получи намек, че не е достатъчно добър/добра точно на празника на влюбените.
  • Евтин шоколад от магазина на ъгъла - Шоколадът е класика, но когато е от най-евтината марка с палмово масло и е купен в последния момент – впечатлението е нулево. По-добре изобщо без шоколад, отколкото такъв.
  • Парфюм на знаменитост или случайна марка - Ако не знаете точно какъв аромат харесва човекът, по-добре не рискувайте. Неподходящ парфюм често завършва в дъното на гардероба, а не на кожата.
  • Огромно плюшено мече - За някои е сладко, за повечето – просто събира прах. Особено ако партньорът ви е над 18 години, голямото мече често изглежда детинско и ненужно.
Източник: iStock
  • Ваучер за „100 безплатни целувки“ или подобни шеговити бележки - На теория звучи мило, на практика – евтино и безлично. Повечето хора искат нещо, което показва, че сте вложили мисъл, а не готов шаблон от интернет.
  • Ножове, комплект за рязане или остри предмети - Според народните поверия (и не само) – нож не се подарява, защото „реже любовта“. Дори без суеверия – рядко е романтично.
  • Нищо (или само „Ами аз забравих…“) - Понякога липсата на подарък боли повече от лош подарък. Ако не сте сигурни какво да изберете – поне цветя, ръчно написана картичка или вечеря са по-добър вариант от пълно пренебрежение.
  • Саркастични или пасивно-агресивни подаръци - Чаша с надпис „Най-добрата половинка… понякога“ или тениска „Моят партньор е търпелив“ – хуморът тук рядко се приема добре.
  • Подарък, който всъщност е за вас - Например абонамент за спортен канал, игра за PlayStation или нещо, което вие ще ползвате повече. Това се разпознава моментално.
