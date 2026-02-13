Любопитно

Ким Чен Ун подготвя 13-годишната си дъщеря за наследник на властта

Ким Джу Е през последните месеци все по-често се появява публично редом до баща си

13 февруари 2026, 13:19
С евернокорейският лидер Ким Чен Ун е избрал дъщеря си за свой наследник, съобщи южнокорейската разузнавателна агенция пред законодатели в четвъртък, пише ВВС.

Ким Джу Е, за която се смята, че е на около 13 години, през последните месеци все по-често се появява публично редом до баща си. Тя беше заснета с него на редица знакови събития, включително при посещението им в Пекин през септември – първото ѝ известно пътуване в чужбина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by BBC News (@bbcnews)

Националната разузнавателна служба (Национална разузнавателна служба – NIS) заяви, че е взела предвид „редица обстоятелства“, включително все по-видимото ѝ присъствие на официални събития, при изготвянето на тази оценка.

От NIS допълниха, че ще следят отблизо дали тя ще присъства на партийния конгрес на Севера по-късно този месец – най-значимото политическо събитие в страната, което се провежда веднъж на всеки пет години.

Очаква се на конгреса Пхенян да представи повече подробности за своите приоритети, включително външната политика, военното планиране и ядрените амбиции за следващите пет години.

В четвъртък депутатът Лий Сонг-куен заяви пред репортери, че Джу Е, която по-рано беше определяна от NIS като „обучавана“ за наследник, вече е навлязла в етапа на „определяне на наследник“.

„Тъй като Ким Джу А демонстрира присъствието си на различни събития, включително годишнината от основаването на Корейската народна армия и посещението си в Двореца на слънцето Кумсусан, както и предвид признаците, че изразява мнение по определени държавни политики, NIS смята, че тя вече е навлязла в етапа на определяне за наследник“, каза Лий.

Джу Е е единственото официално известно дете на Ким Чен Ун и съпругата му Ри Сол Джу. Според NIS севернокорейският лидер има и по-голям син, но той никога не е бил официално признаван, нито показван в държавните медии.

Съществуването на Джу Е стана публично известно за първи път от неочакван източник – американския баскетболист Денис Родман. През 2013 г. той разкри пред вестник Гардиън, че е „държал бебето Джу Е“ по време на свое посещение в изолираната държава.

Джу Е направи първата си поява по държавната телевизия през 2022 г., когато беше показана да инспектира най-новата междуконтинентална балистична ракета на Северна Корея, държейки баща си за ръка. Оттогава тя редовно присъства в държавните медии, като по този начин смекчава образа на баща си като безмилостен диктатор.

Тя го придружи и до Пекин за най-големия военен парад в историята на Китай, където беше видяна да слиза от бронирания му влак на жп гарата в китайската столица.

Често я виждат с дълга коса – забранена за връстниците ѝ – и облечена в дизайнерски дрехи, недостъпни за по-голямата част от населението на страната.

Друг депутат, Пак Сун-уон, заяви, че ролята, която Джу Е изпълнява по време на публични събития, показва, че тя вече има политически принос и е третирана като де факто втория най-висок лидер в страната.

Властта в Северна Корея се предава по наследство в рамките на три поколения от семейство Ким и се смята, че Ким Чен Ун възнамерява именно Джу Е да наследи трона му.

През последните месеци тя все по-често е показвана да стои редом до баща си или дори леко пред него, вместо да го следва – детайл, който анализаторите определят като символично значим.

В Северна Корея, където изображенията, публикувани от държавните медии, имат изключително силна символична стойност, рядко се случва други фигури освен Ким Чен Ун да бъдат позиционирани толкова централно в кадър. Макар южнокорейското разузнаване вече да смята, че Джу Е е определеният наследник, това развитие поражда редица въпроси.

Озадачаващо остава защо дъщеря би била избрана за наследник пред евентуален по-голям син в дълбоко патриархалното общество на Северна Корея.

В миналото много дезертьори и анализатори отхвърляха възможността жена да оглави страната, позовавайки се на силно вкоренените традиционни полови роли. Сестрата на Ким Чен Ун – Ким Йо Чен – обаче вече създаде прецедент за женско влияние в режима.

Ким Йо Чен заема висок пост в Централния комитет на Корейската работническа партия и се смята, че има значително влияние върху брат си.

Не по-малко загадъчен остава и фактът, че Ким Чен Ун, който все още е млад и изглежда в относително добро здраве, вече посочва 13-годишно дете за свой наследник.

Все още не е ясно какви промени би донесло евентуално управление на Джу Е в Северна Корея.

Мнозина севернокорейци се надяваха, че Ким Чен Ун – млад лидер с образование, получено на Запад – ще отвори страната към външния свят, след като наследи баща си.

Тази надежда обаче не се оправда. Каквито и планове да има тази тийнейджърка за бъдещето на страната си, тя вероятно ще разполага с почти неограничената власт да я оформи по свое усмотрение.

