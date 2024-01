Обявиха най-добрия град за 2024 г.

Т ози град е главният герой във всички ваши любими телевизионни предавания и филми, вдъхновението за безброй песни и изкуство – и една от най-известните дестинации в света.

Може би не е чудно тогава, че медийната компания Time Out определи Ню Йорк като най-добрия град в класацията си за 2024 г.

Time Out анкетира около 20 000 жители на градове по целия свят, заедно със своята мрежа от глобални писатели и редактори, за да състави най-новата си класация от най-добрите градове в света.

Бяха взети предвид различни фактори, включително храната, архитектурата и културните събития.

„Целта е да предоставим вдъхновение за пътуване, но също и да запечатаме една глобална снимка на живота във всеки от тези градове“, казват от Time Out.

Безбройните музеи в Ню Йорк и процъфтяващата му театрална сцена бяха посочени от Time Out като причини, поради които американският град успя да спечели първото място. Глобалната репутация на Ню Йорк също изигра роля – градът беше класиран като мястото, където други жители на големи градове най-много биха искали да се преместят.

Град на контрастите

На второ място в списъка на Time Out е Кейптаун, Южна Африка. Градът е класиран, според Time Out, от „всеки един респондент в проучването“ като „красив“, без съмнение благодарение на зашеметяващата си комбинация от море, градски пейзаж и невероятни планински околности.

Time Out обърна специално внимание на културните предложения на Кейптаун – от неговите късни нощни музейни вечери през летните морски месеци до неговите театрални и комедийни предложения в Theatre on the Bay, както и новооткрития Time Out Market Cape Town.

Кейти Скот, която е израснала в Кейптаун и сега живее във Франция, казва пред CNN Travel, че го вижда като „може би най-непретенциозния крайбрежен град в света“, като похвали възможностите за излизане сред природата, както и „високо оценените ресторанти, превъзходните винарски изби и елегантната сцена на нощния живот.

Но Скот също така посочва, „че тези неща не са достъпни за мнозинството граждани“.

„Южна Африка може и да празнува 30 години от своята демокрация, но неравенството в градове като Кейптаун е по-голямо от всякога“, казва Скот.

Имайки предвид това, Скот съветва, че „за да разберат истински града и неговите хора“, посетителите трябва „да излязат от туристическия балон и да предприемат пътуване до остров Робен или музея „Шести район“ – и двете места, препоръчани от Time Out, които отразяват историята на града.

„И двете места предлагат изключителен поглед към историята на Южна Африка“, казва Скот.

Топ пет на Time Out се допълват от Берлин, Германия (похвален от Time Out за оживения си нощен живот), Лондон, Обединеното кралство (възхваляван за своите „легендарни“ пъбове и безплатни музеи и галерии) и Мадрид, Испания (със своите „изключителни“ заведения за хранене и напитки).

По-малките градове в топ 10 включват Ливърпул, Обединеното кралство (номер 7) и Порто, Португалия (номер 10). Порто беше посочен от респондентите в проучването на Time Out като страхотен град за „романтика“.

Редакторът за пътуванията на Time Out Грейс Биърд каза в изявление, че общото между всички градове в списъка е техният „силен общностен дух и неоспоримо настроение“.

Топ 10 на най-добрите градове на Time Out

1. Ню Йорк, САЩ

2. Кейптаун, Южна Африка

3. Берлин, Германия

4. Лондон, Великобритания

5. Мадрид, Испания

6. Мексико Сити, Мексико

7. Ливърпул, Великобритания

8. Токио, Япония

9. Рим, Италия

10. Порто, Португалия