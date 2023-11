Ето как да прекарате 36 часа в Мадрид

Н а Мадрид не му е нужно да се доказва като първокласна арт дестинация. Неговият централен „златен триъгълник на изкуството“, обособен от музеите "Прадо", "Рейна София" и "Тисен-Борнемиса", предлага изключително преживяване на любителите на изкуството. През 2023 г. Мадрид отбелязва 50-годишнината от смъртта на Пабло Пикасо и 100-годишнината от смъртта на Хоакин Сорола с поредица от изложби, посветени на всеки от двамата художници. Освен това в малко градове са открити толкова хотели от началото на пандемията - включително Four Seasons, Mandarin Oriental и Hard Rock. Едно нещо, което не се е променило, е топлата прегръдка на града за всеки, който иска да се присъедини към забавленията.

Петък

Заобиколен от четири оживени булеварда, мадридският Plaza de España е място, което местните жители обикновено се опитвали да избягват. Редизайн на стойност 70 милиона евро, завършен през ноември 2021 г., трансформира площада, като отклонява трафика и го ориентира към подземни тунели. Новите сенчести алеи и детски площадки, разположени сред дървета, се превръщат в магнит за местните жители и посетителите, а пешеходните алеи сега свързват площада със забележителности като близкия Кралски дворец, Parque del Oeste и Madrid Río - огромен парк, построен по поречието на река Мансанарес. Близо до площада са и 2200-годишният храм на Дебод, даден на Испания от египетското правителство през 1968 г.; музеят Cerralbo, богато украсен благороднически дворец от XIX-ти век; и градините Сабатини, където са поставени скулптурите на испански крале сред извисяващите се магнолии и кипариси.

Понякога посетителите пропускат да посетят Кралския дворец. Това обаче е голям пропуск. Най-добрите художници и занаятчии от XVIII-ти век дошли в Мадрид, за да украсят всяка повърхност на двореца с фрески, копринена дамаска и много златни листа. Една от стаите е порцеланова от пода до тавана, а в друга има маса за хранене, на която може да бъдат поместени 120 гости. Блестящите доспехи на огромната оръжейна са хит сред децата, както и кралските кухни, които имали дупки в долната част на вратите, за да могат кралските котки да държат мишките на разстояние. В непосредствена близост до двореца е необикновената нова галерия Royal Collections е събрала 600 рядко виждани шедьовъра. Можете да избегнете опашките, като закупите билетите си онлайн за 12 евро .

Няколко от историческите фламенко таблао в Мадрид (традиционни места с по-малки сцени) за съжаление не оцеляха след пандемията. Един, който успя обаче е Corral de la Morería, южно от Кралския дворец. Вътре има осемместен ресторант със звезда Мишлен, ръководен от баския готвач Дейвид Гарсия, където вечерящите се наслаждават на девет ястия, преди да заемат V.I.P. местата си за фламенко изпълнение в подобна на таверна зала (135 евро е вечерята и шоуто). Ако не можете да направите резервация в ресторанта, основната стая предлага по-ниска цена два часа преди шоуто (около 95 евро). 70-минутните изпълнения в тази интимна обстановка често включват топ танцьори като Хесус Кармона, които могат да напълнят аудитория в Ню Йорк или Лондон.

Събота

Яркожълтата Golda в модерния квартал Salesas, привлича тълпа от запознати обичащите здравословните закуски с акцент върху Близкия изток. Можете да хапнете тост с хумус, печени домати, фета и смрадлика (6,50 евро) и карамелизирана шоколадово-шам фъстъчена бабка (6 евро). След закуската си струва да се отбиете по улицата до зашеметяващата грандиозна барокова църква Санта Барбара, построена през 1750 г. от една от кралицата на Испания Барбара де Браганса. Всеки, който пътува с малки деца, може би ще предпочете закуска във Frida, само на няколко пресечки, която има места на открито с изглед към малка детска площадка и чието меню включва любими ястия за повечето децат като палачинки (9 евро).

Вече повече от десетилетие, Salesas и северният край на Chueca, са център на най-завладяващите галерии за съвременно изкуство и иновативни испански бутици в Мадрид. Галериите Travesía Cuatro, Alzueta и Albarrán Bourdais с експозиции предимно на международни художници под 40 години, разполагат с привлекателно странни пространства, които надхвърлят белия куб. Що се отнася до облеклото, две места, които се отличават са Oteyza за изящно ушити мъжки облекла, включително пелерини, с ясно изразен кастилски акцент (ръчно изработени маратонки, 385 евро; костюми по поръчка, започващи от 1800 евро). Другото място е Ecoalf, който създава наистина луксозни облекла чрез преработване на бутилки за вода и рибарски мрежи (дъждобран, €385). Можете да подсилите енергията си с лакомства като milhojas (слоеве бутер тесто и подсладена сметана) от La Duquesita, сладкарница отворила врати през 1914 г.

Понякога е хубаво да направите лека промяна и да се насладите на малки музеи, които не изискват половин ден за разглеждане. Две такива места се намират на кратко разстояние един от друг в красивия, обграден с дървета квартал Chamberí. Децата и възрастните могат да се насладят на Museo Geominero (безплатно) - четириетажна кутия за бижута от 1917 г. в стил Beaux-Arts. И без значение кога посещавате Мадрид, лятото е безкрайно в Museo Sorolla (входът е 3 евро, но е безплатно в събота след 14:30 ч.), бляскавият бивш дом и студио на Хоакин Сорола - един от най-известните испански художници, известен най-вече с начина, по който използва слънчевата светлина и отблясъци в своите картини - изпъстрени изображения на лудуващи деца и модни дами, наслаждаващи се на морския бряг. Смъртта му през 1923 г. тази пролет се почете с изложби както в дома му, така и в Кралския дворец.

Испанците са сред най-големите потребители на риба на глава от населението в света, така че е логично кухнята на Япония, друга нация, обичаща рибата, да присъства в Мадрид. Никъде в града не се отнася към рибата с по-голяма почит от в Kappo - шикозен щадящ японски ресторант само с шест маси, удобно разположен на три пресечки от музея Sorolla. Зад суши бара само с 12 места главният готвач Марио Паян спокойно приготвя нигири след нигири, докато следи темпото на омакасе от 18 до 20 ястия на всеки вечерящ. Г-н Паян е изградил култ към простотата на обстановката и на ястията. Обяд за двама, около 180 евро. Резервирайте предварително.

Преди няколко години стилният хотел Urso в Чуека се върна към старата школа и добави мелодична пиано музика на живо към лоби коктейл бара си, което прави идеалното място, на което да преминете във вечерен режим, докато размишлявате върху акцентите от деня (коктейлите са около 10 евро). От Urso можете да си направите една прекрасна разходка до La Vaquería Montañesa, където да вечеряте, а ресторантьорът Карлос Замора създава точното настроение с минималистична, но уютна атмосфера на свещи и набор от семпли, но превъзходни ястия с висококачествени продукти. Предястията включват крокети от раци и скариди, салата от домати и артишок приготвен по три различни начина. Говеждо, агнешко и прясна риба се доставят ежедневно от кантабрийските ферми и пристанища. Вечерята за двама е 80 евро.

Испанците обичат да започват вечерното забавление с „la primera copa“ - първо питие след хранене, обикновено на някое изтънчено място, преди нощта да продължи. Можете да се насочите се към уютният, осветен от свещи Jack’s Library - скрит бар, предлагащ крафт коктейли (от €12) в Чуека. Скрит е зад нещо, което изглежда като скъп цветарски магазин. След това можете да потанцувате и може би да видите някои знаменитости в Lula на Gran Vía (входът е €30 и включва едно питие). Отидете по-рано - преди 1:30 сутринта - тъй като опашката става много дълга след 2.

Неделя

Хемингуей е написал: "Никой в Мадрид не си ляга, докато не убие нощта." Независимо дали сте използвали напълно нощните часове, или не ще искате обилна закуска. След като сте си отпочинали в стаята си с високи тавани в Omar, време е да се отправите към ресторанта в новия хотел Thompson (първият имот на веригата извън Северна Америка), който има атмосферата на класическо европейско кафене с големи кръгли маси и големи прозорци с изглед към Plaza del Carmen близо до Puerta del Sol. Закуската наистина е страхотна, но брънчът от 40 евро е абсолютна екстравагантност с пълна маса от плодове, кисело мляко, сушени меса и печива, към които можете да добавите яйца Бенедикт, перфектната тортила Española и марокански плоски хлябове със сирене и баба ганудж. Десертите включват чурос, горещ шоколад и ябълков тарт.

Строгият манастир на кралските боси монахини, основан през 1559 г. от Хуана де Австрия, дъщеря, сестра и майка на испански и португалски крале, днес е заобиколен от търговски центрове, таверни и офиси на Пуерта дел Сол. Все още дом на шепа кларисински монахини - орден, посветен на жертвоприношението и духовността, чиито членове живеят без отопление и обувки. Манастирът разполага с комплект от известните гоблени за Евхаристия от фламандския художник Питър Паул Рубенс. Посещенията са само с обиколка с екскурзовод, така че предварителната резервация е от съществено значение. Ако билетите са разпродадени или поведението ви от събота вечер ви кара да не желаете да влизате в молитвен дом, насочете се към магазина WOW Concept, на около 10 минути пеша, където ще намерите изкусно подбрани международни дизайни.

Тази година се навършват 50 години от смъртта на Пабло Пикасо. Културните организации в двете страни, в които е живял художникът - Испания и Франция, са разработили програма от около 50 изложби и събития в чест на събитието. Голямата изложба на Пикасо на Рейна София, „Пикасо 1906: Великата трансформация“, ще бъде открита на 15-ти ноември, а един от най-известните шедьоври на художника, „Герника“, е изложен за постоянно в Рейна с очарователна изложба от рисунки, картини и снимки, които документират създаването му.