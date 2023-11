„Северната Венеция“: Върнете се назад във времето като посетите Брюж

В ърнете се назад във времето като посетите Брюж.

Защо ще ви хареса?

Има малко места, които така мигновено да ви пренесат сякаш в друго измерение от малкия Брюж. Миналото му на търговска столица и център на занаятчийството в богатия регион на Фландрия в Белгия все още се усеща силно в непокътнатите улички на средновековния град. Можете да го усетите в пищните интериори, изрисувани от фламандските живопписци, в отраженията на традиционните стъпаловидни фронтони, в тихите води на каналите, понякога развълнувани от плаващ лебед, и в сложните фасади на древни църкви и неоготическите къщи от XIX-ти век по калдъръмените площади. Нищо чудно, че този малък град има статут на обект на световното наследство на ЮНЕСКО.

Bruges, sometimes referred to as the Venice of the North, has a rich history and culture, and a well preserved medieval architecture that earned it a UNESCO World Heritage status in 2000.



📹 jusanders23 pic.twitter.com/Y2FfE4g7YM — Sara (@21xsara) October 31, 2023

Подобно на южния си двойник, „Северната Венеция“ се изследва най-добре просто със скитане - разходка с карета или с лодка са забавни преживявания, но ще опознаете града най-добре пеша. Тръгнете надолу по пътеките край канала и преминете над някои от 80-те моста на града. Изгубете се в страничните улички на тихите квартали и се оглеждайте за древни стенописи и скрити градини.

Високите, елегантни имения на квартал Ханза, в които отсядали чуждестранните търговци са перфектни за фантастични сюжети, в които въображението ви да се развихри, докато спокойните квартални магазини и дискретни бистра на Света Анна загатват за това какъв е животът в този своеобразен жив музей. Брюж през зимата е нещо наистина изключително - в кафенетата се палят огньове, а над каналите се спуска мъгла, разстилайки атмосферна, която може само да се преживее. Вафлите, шоколадите и пържените картофи обаче са задължителни през цялата година.

Какво да правите?

Едно нещо, което няма как да ви се размине е задължителното пътуване във времето, чак до златния век на Брюж. За да се ориентирате в историята и географията по-умело реновираният и отново отворен Gruuthusemuseum е едно оживено въведение в миналото на града в подходящо пищна обстановка, изцяло боядисани тавани, стъклописи и каменни резби. Точно в съседство, внушителната готическа църква на Дева Мария съхранява възвишената Мадона с младенеца на Микеланджело - единствената му скулптура, която е напуснала Италия.

Задължително посетете миниатюрния музей Groeninge с произведения на Бош, Магрит и други белгийски светила. Задръжте се пред богато украсеното бижу в короната му - олтарът Ван дер Пале на Ян Ван Ейк. Неговата сложна иконография държи историците на изкуството заети от векове. Аматьорите могат да се насладят на изключително богатите детайли, включително пищния текстил от XV-ти век, който отчасти изковал просперитета на града.

Jan Van Eyck (Flemish, c. 1390-1441)

The Madonna of Canon van der Paele (1436)

Oil on wood, 122 x 157 cm.

Groeninge Museum, Bruges



The art of Jan van Eyck was the start of the growth and flourishing of panel painting in the Netherlands. After the Ghent altarpiece of ‘The… pic.twitter.com/DSDSiBOxNq — Willie Chunderan (@williechunderan) August 19, 2023

Болницата Old Saint John’s също е интересно място, което да посетите. Там лекари са се грижили за болните в продължение на осем века. Можете да видите бившата аптека и билковата градина, както и средновековна „линейка“, в която пациентите били транспортирани изправени. Къщата на местния художник Ханс Мемлинг, живял и умрял в Брюж, сега е дом на музей, излагащ шест от неговите брилянтни религиозни произведения, включително цветния олтар на "Свети Йоан и светилището на Света Урсула - сложно украсена позлатена миниатюрна църква.

Inside Basilica of the Holy Blood in Bruges, Belgium pic.twitter.com/KDKtYlX5vX — Catholic Frequency (@CatholicFQ) October 28, 2023

Направете поклонение в базиликата на „Светата кръв“, където се намира най-гордата реликва на града - чаша, за която се твърди, че е съдържала кръв от Христос. Излага се в блестящ, ярко боядисан параклис по време на следобедните служби, които успяват да запазят своята тържественост въпреки туристическите орди.

За тренировка преди вафлите, направете като Колин Фарел и Брендън Глийсън като изкачите 366-те стъпала до Камбанарията.

Храни и напитки

Кулинарната сцена във Фландрия е звездна. Регионът разполага с 91 звезди Мишлен. В Брюж главни готвачи като Geert Van Hecke, Henk Van Oudenhove и Geert de Mangeleer предлагат иновативни, вълнуващи ястия, но местната храна клони към по-традиционния край на спектъра. Очаквайте щедро използване на местни продукти и перфектни белгийски класики.

First stop in Bruges is the lovely Herberg Vlissinghe. I’ve just had a coffee but about to have their lovely house beer. Bit of a strong start at 8%! #backtobruges #brugesbeerfest22 pic.twitter.com/Ayqit0Eb08 — Zoëonpop 🇪🇺 (@zoeonpop) April 7, 2022

Ще намерите обилни яхнии, бира, крокети, дивеч през сезона и месо на скара. В град, почти на брега на Северно море, не се изненадвайте когато намерите превъзходни морски дарове - от сладки малки кафяви скариди до стриди от Остенде и деликатен морски език. Трябва, разбира се, да има и миди.

Café Vlissinghe in Bruges, serving beer since 1515 and therefore the oldest cafe in Bruges. pic.twitter.com/rLClfBlG0E — Vincenzo DM (@DM_Vincenzo) October 8, 2020

Белгийските кафенета заслужават свое собствено признание от ЮНЕСКО. Никой не прави уютни, красиви ханове по-добре от тях. Vlissinghe е просто перфектното място - греди, дървени подове, износени до гладкост от векове използване и смесица от картини и артефакти, които бихте очаквали на място, на което се сервират белгийски бири от 1515 г. Опитайте gueuze – кисел, естествено ферментирал белгийски специалитет и посетете пивоварната De Haalve Man от XVI-ти век, която наскоро прокара първия в света тръбопровод за бира до центъра на града с капацитет от 1000 галона на час. Част от удоволствието от едно пътуване до Брюж е да откриете собствените си любими места, зад малки ярко осветени прозорчета или скрити в сводести изби. Разходете се отвъд главните площади Маркт и Бург, следвайки щастливите звуци на веселите пиячи и няма да сбъркате.

Не пропускайте

Очарователните зелени места на Брюж са прекрасно място за почивка от тълпите. Седем километра обградени с дървета опасват центъра на града и са извън обиколката, която ще ви предложи пътеводителят и са до голяма степен безплатни за туристите. Докато се разхождате ще видите бившите средновековни градски порти, четири вятърни мелници и много интересни неща, които ще оставим сами да откриете.

Got up early today and had the amazing Bruges Beguinage all to myself 1/ pic.twitter.com/pQfXIxbxLB — Alfons van Worden (@worden_van) October 2, 2022

Надникнете в скритите пълни с цветя градини, които се намират до моста Езел (магаре), или посетете спокойния Béguinage от XIII-ти век - тази бивша духовна общност от независими самотни жени сега е бенедиктински манастир, а прекрасните градини са особено красиви през пролетта. Не забравяйте, че сте точно до морето и можете да вземете известния „крайбрежен трамвай“ по крайбрежието.

Тъй като ще сте в Белгия нужно е да опитате шоколада.

@HairyBikers just popped by The Chocolate Line in Bruges. I was inspired to go since I saw you on your Bakeation! pic.twitter.com/43P4cuvo — Gem Harrington (@MissGemPop) September 22, 2012

Класическите пралини изобилстват, но за по-приключенски възприятия на белгийския деликатес, местният шоколатиер Доминик Персон си сътрудничи с Хестън Блументал и Ролинг Стоунс и неговият бутик, The Chocolate Line, е място обсипано с бекон, пържен лук или специалитети с уасаби.

Proud to read that Dominique Persoone and his son Julius from The Chocolate Line have won the award 'Chocolatier of the year 2023' by @gaultmilaube. Congratulations! 🍫https://t.co/ONAckA1pRC pic.twitter.com/zTWVN35okr — Visit Bruges (@Visit_Bruges) September 29, 2022

Какво трябва да знаете, преди да тръгнете?

Няма да ви трябва много пари в брой - картите се приемат почти навсякъде. Брюж се гордее с холандския език, така че оставете училищния френски у дома, но не се страхувайте, абсолютно всички говорят безупречен английски.