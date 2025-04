Проучване: Вселената може да се върти

В селената може да се върти, но изключително бавно, показва ново проучване, цитирано от електронното издание Юрикалърт.

Откритието е на изследователски екип от Института по астрономия към Хавайския университет и е представено в изданието Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

То може да помогне за разрешаването на една от най-големите загадки на астрономията, твърдят учените. "Ако перифразираме гръцкия философ Хераклит от Ефес, който е известен с думите си Panta Rhei - всичко тече, то ние си помислихме, че може би Panta Kykloutai - всичко се върти", казва Ищван Сапуди от изследователския екип.

A recent study proposes that the universe may rotate once every 500 billion years, potentially resolving the "Hubble tension", a discrepancy between different measurements of the universe's expansion rate.



