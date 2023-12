“Адийп”: Съобщение от дълбокия космос

К осмическият експеримент “Адийп”, пътуващ с космическия кораб “Психея” на НАСА, ни изпрати съобщение чрез лазер до Земята, далеч отвъд Луната, съобщава IFL Science. Оттам посочват, че това е постижение, което може да промени начина, по който космическите кораби комуникират.

В най-далечната досега демонстрация на този тип оптични комуникации в дълбокия космос е излъчила близък инфрачервен лазер, кодиран с тестови данни от неговата позиция на около 16 милиона километра разстояние – което е около 40 пъти по-далеч, отколкото Луната е от Земята – до телескопа Хейл в обсерваторията Паломар в Калифорния.

Демонстрацията постигна своя първи пробив на 14 ноември, според Лабораторията за реактивни двигатели на НАСА, която управлява мисията.

"Проектът за оптични комуникации в дълбокия космос" е двугодишна технологична демонстрация. Космическият кораб има за цел да си проправи път към астероида “Психея”.

NASA successfully conducts a Deep Space Optical Communications (DSOC) experiment, sending data via laser. DSOC, while riding the Psyche spacecraft, transmitted test data from nearly 10 million miles away, achieving first light.#NASAPsyche #DSOC #News #ITW



Image: @NASA pic.twitter.com/RN9Z6xoDCT — InsideTechWorld (@theITW) November 20, 2023

“Демонстрацията получи своя „първи светлинен сигнал“ на 14 ноември, според Лабораторията за реактивни двигатели на НАСА, която управлява мисията, благодарение на невероятно прецизна маневра, при която неговият лазерен приемо-предавател се заключи към мощния лазерен фар, разположен в неговата обсерваторията Table Mountain, което позволи на приемо-предавателя да насочи своя лазер за връзка към обсерваторията на Калтек”, пише IFL Science.

„Получаването на първи светлинен сигнал е един от многото важни етапи на Проектът за оптични комуникации. През следващите месеци проектът има за цел да изпраща данни с висока скорост, включително научна информация, изображения с висока резолюция и видео материали.” Това коментира в изявление Труди Кортес, директор на технологичните демонстрации в централата на НАСА.

Оптичните комуникации са били използвани за изпращане на съобщения от околоземна орбита и преди, но това е най-далечното разстояние, от което са получавани данни. Лазерната комуникация може да предава огромни количества данни с безпрецедентни скорости, като обединява данни в трептенията на тези светлинни вълни, кодирайки оптичен сигнал, който може да пренася съобщения до приемник чрез инфрачервени (невидими за хората) лъчи.

НАСА обикновено използва радиовълни, за да комуникира с мисии, които се намират на разстояние по-далечно от Луната.

DSOC is a system that consists of:

1. A flight transceiver aboard Psyche

2. A powerful uplink laser from JPL's Table Mountain

3. A sensitive superconducting single-photon detector attached to @Caltech's Palomar Observatory pic.twitter.com/KrfcvPANah — Ian J. O’Neill 💾 (@astroengine) August 7, 2023

И двата метода използват електромагнитни вълни за предаване на данни, но предимството на лазерните лъчи е, че много повече данни могат да бъдат предадени в много по-плътни вълни. Според НАСА, технологичната демонстрация на Проектът за оптични комуникации в дълбокия космос, има за цел да покаже скорости на предаване между 10-100 пъти по-високи от настоящите най-добри системи за радиокомуникация.

Предаването на повече данни ще позволи на бъдещите мисии да носят научни инструменти с много по-висока разделителна способност, както и ще позволи по-бързи комуникации при потенциални мисии в космоса – видео потоци на живо от повърхността на Марс, например.

„Оптичната комуникация е благодат за учените и изследователите, които искат да извлекат повече информация от своите космически мисии. Новият метод ще открие нови възможности пред човека, които ще му помогнат да изследва космоса“, каза д-р Джейсън Мичъл, директор на отдела за напреднали комуникационни и навигационни технологии в програмата на НАСА за космически комуникации и навигация.

„Повече данни означава повече открития“, категоричен е Мичъл.

Aviation Week reported that NASA recently “conducted a test of laser communications capabilities with a ‘first light’ transmission from the Deep Space Optical Communications (DSOC) experiment aboard the Psyche mission spacecraft.”https://t.co/RXhAN0bn6H — ASND (@ASND298) November 21, 2023

Има обаче някои предизвикателства, които първо трябва да се изпробват. Колкото по-голямо разстояние трябва да измине оптичната комуникация, толкова по-трудно става, тъй като изисква прецизност за насочване на лазерния лъч.

По време на теста на 14 ноември фотоните успяха да пропътуват от “Психея” до Земята за около 50 секунди.

Досега демонстрацията на технологията е много успешна.

„Тестът беше първият, който напълно включи наземните активи и полетния приемо-предавател, изисквайки оперативните екипи на в станцията на НАСА и “Психея” да работят в тандем“, казва Мера Шринивасан, ръководител на операциите в станцията. „Това беше страхотно предизвикателство и имаме още много работа за вършене, но за кратко време успяхме да предадем, получим и декодираме някои данни“, посочва тя.