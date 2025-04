Путин обяви спиране на огъня във войната срещу Украйна до 21 април

Р уският президент Владимир Путин обяви едностранно спиране на огъня във войната на Русия срещу Украйна, става ясно от съобщение на пресслужбата на Кремъл, цитирана от ТАСС.

„По време на съвещание в Кремъл върховният главнокомандващ изслуша доклада на Валерий Герасимов, началник на Генералния щаб на руските въоръжени сили, за ситуацията по линията на съприкосновение и заяви, че руската страна спира всички военни действия от 18:00 ч. (московско време) на 19 април до 00:00 ч. на 21 април“, се казва в съобщението.

Putin declared "an Easter truce." - he prdered the Russian army to stop combat from 6 p.m. today to midnight on Monday.



He said it will show whether the "Kyiv regime" is ready for negotiations.



Russia has already declared and violated such ceasefires before.



It's almost an… pic.twitter.com/0En9lIKIPy