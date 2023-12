НАСА излъчи видео с котка от далечния Космос

Н АСА засне видео с котка, както правят много почитатели на пухкавелките, и след това го излъчи от около 30 милиона километра разстояние, предаде АФП.

Операцията е много сериозен тест на нова авангардна технология - лазерна комуникационна система, която е многообещаваща за бъдещето на космическите изследвания.

We just streamed the first ultra-HD video brought to you via laser from deep space. And it’s a video of Taters, a tabby cat.



This test will pave the way for high-data-rate communications in support of the next giant leap: sending humans to Mars. https://t.co/tf2hWxaHWO pic.twitter.com/c1FwybYsxA