НАСА постигна свръхскоростна лазерна комуникация в дълбокия космос

У стройството на НАСА за оптични комуникации в дълбокия космос (DSOC) на космическия апарат "Психея" се включи и създаде свръхскоростна лазерна връзка за данни на разстояние 10 милиона мили (16 милиона км), което е 40 пъти повече от разстоянието от Земята до Луната, съобщи Ню атлас.

От години НАСА се стреми да разработи практическа лазерна комуникационна система за мисии в далечния космос и в резултат провежда все по-амбициозни тестове на технологията. Причината за това е, че космическата агенция работи със затруднения, причинени от радиосистемите от 60-те години на миналия век, използвани за комуникация на мисиите. Те работят, но скоростта на предаване на данни е ниска - около 10 Mbit/s в добър ден.

За разлика от тях, DSOC може да се справи със скорост на даунлоуд до 200 Mbit/s и това е само за тестване на технологиите. Сложната задача е да се разшири обхватът на комуникационната система и да се провери дали тя все още може да се справи с проблемите, свързани със загубата на данни, причинени от земната атмосфера, както и да се гарантира, че лазерите за възходяща и низходяща връзка могат да останат в целта по време на тестовите предавания.

'Launched in mid-October, Psyche is currently en route to catch humanity’s first glimpse of a metal asteroid between the orbits of Mars and Jupiter.'



‘First light’: NASA receives laser-beamed message from 10 million miles awayhttps://t.co/CG4aKyy6jf pic.twitter.com/S1hQ43YyeK