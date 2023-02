Нови кадри от "Малката русалка" и нови поводи за обсъждане (ВИДЕО)

The Last Of Us: Петте вида зомбита, за които всички говорят

Н овият тийзър на "Малката русалка" от Disney вече е факт и приканва зрителите да станат част от света на тъмнокожата Ариел и нейните спътници.

Предстоящата продукция, режисирана от Роб Маршал, пресъздава оригиналния анимационен филм от 1989 г. с участието на живи актьори. В новата екранизация русалката Ариел отново ще се влюби в човешки принц, който живее над водата, което ще предизвика неприемлив заговор от страна на злокобната Урсула.

Хали Бейли е в ролята на Ариел, заедно с Джона Хауър-Кинг като принц Ерик, Мелиса Маккарти като Урсула, Хавиер Бардем като крал Тритон, Джейкъб Трембли като гласа на Камбанка и Дейвид Дигс като гласа на Себастиан.

Трейлърът дава първи поглед към Урсула и принц Ерик.

Disney за първи път обяви, че Бейли ще влезе в ролята на Ариел през юли 2019 г. Първият тийзър за новия филм се появи през септември 2022 г., като предизвика много положителни реакции към пеенето на Бейли - дори предвид факта, че тя се появи на екрана само за 15 секунди.

"Беше вдъхновяващо и красиво да чуя техните думи, с които ме насърчиха. Толкова много от тях ми казаха: "Не разбираш какво значи това за нас, за нашата общност, за всички малки момичета от различна раса, които ще се видят в теб", каза Бейли в интервю за Variety, разказвайки за реакцията на баба си и дядо си на трейлъра.

Саундтракът е съвместна работа на бродуейската легенда Лин-Мануел Миранда и Алън Менкен, който е автор на музиката на оригиналната анимация "Малката русалка". Миранда си партнира с Менкен за четири оригинални песни, макар че той увери слушателите на Variety's Awards Circuit Podcast, че тези нови композиции няма да заемат мястото на любими класики като "Kiss the Girl" и "Under the Sea".

Филмът се продуцира от Миранда, Маршал, Ръсел Алън, Джон ДеЛука, Марк Плат и Майкъл Цимер, а Алисън Ерлихман работи като изпълнителен продуцент. Сценарият е дело на Джейн Голдман и Дейвид Маги.

Планирано е "Малката русалка" да излезе по кината на 26 май 2023 г.

Гледайте новия трейлър ТУК.