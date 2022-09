"Дисни" представи "Малката русалка" и представи други свои проекти

И злезе първият трейлър на мюзикъла "Малката русалка" на Роб Маршал ("Чикаго", "Карибски пирати: В непознати води") с участието на певицата и актриса Хали Бейли като Ариел.

Премиерата на видеото беше на панела D23 Expo - офлайн събитие на "Дисни", което се провежда в Калифорния.

Мюзикълът ще бъде адаптация на класическия анимационен филм на Дисни от 1989 г., в който принцеса Ариел се влюбва в принц Ерик, и заради любовта се съгласява на сделка с коварната вещица Урсула, която й дава възможност да живее на сушата.

First look at Halle Bailey as Ariel in Disney’s THE LITTLE MERMAID pic.twitter.com/ovLujMxVqv