Филмите през 2023 г., които очакваме с нетърпение

Н овите филми на Мартин Скорсезе, Уес Андерсън, Сам Мендес, Грета Геруиг и Флориан Зелер обещават истинско кино пиршество.

Вижте списък на задължителните филми за 2023 г.

„Alacarrás“

Този изключително хуманен филм, чието действие се развива в Алкарас в Каталуния, на испанската режисьорка Карла Симон спечели "Златна мечка" на последния филмов фестивал в Берлин. Земеделска общност и едно семейство се сблъскват с противоречия, свъзрзани с план за инсталиране на соларни панели върху земя, където преди е имало прасковена градина.

Премиерна дата: 6 януари

„Tár“

В този сензационен и хипнотичен филм Кейт Бланшет е в ролята на измислена главна диригентка на голям германски оркестър: взискателна, страстна, меркантилна, брилянтна. Слуховете за афери и експлоатация я преследват, а филмът проследява все по-напрегнатото й душевно състояние, докато тя върви към творчески пробив или срив.

Премиера: 13 януари

If you want to dance the mask, you must service the composer.



„Вавилон“

Момчето-чудо на съвременния Холивуд Деймиън Шазел никога не се е притеснявал да се заеме с най-могъщите американски митове. Новият му филм, в духа на "Холивудски Вавилон" на Кенет Ангер, е над тричасова епопея на полуизмисленото лошо поведение в Холивуд от златния век, с Брад Пит, Марго Роби и много други.

Премиера: 20 януари

„The Fabelmans“

Стивън Спилбърг никога не е бил по-личен, отколкото в този квази-автобиографичен филм за еврейско дете на име Сами Фабелман, което изследва собственото си детство и младост, за да осмисли света и проблемното си семейство. Мишел Уилямс получава много похвали в ролята на майката на Сами, Мици.

Премиера: 27 януари

5 Golden Globe nominations including Best Picture and Best Director - Steven Spielberg.



"Кит"

Брендън Фрейзър е посрещнат с бурни аплодисменти на фестивалите по света за изпълнението си в този филм за учител по английски език, който има екстремно наднормено тегло и депресия, и провежда уроци по Zoom с изключена камера.

Премиера: 3 февруари

„Women Talking“

Звезден актьорски състав, включващ Руни Мара, Клеър Фой и Джеси Бъкли и Франсис Макдорманд участва в драматичния филм. Сценарият е базиран на книга и вдъхновен от историята на жени в отдалечена религиозна общност в Боливия, които многократно са били дрогирани и изнасилвани от мъжете си. Те откриват истината, като разговарят помежду си. Режисьор е Сара Поли.

Премиера: 10 февруари

“Unlike any film you’ve seen before.” - Variety



„Синът“

Флориан Зелер от "Бащата" отново режисира разтърсващо болезнен филм, адаптиран от Кристофър Хамптън по сценичната пиеса на самия Зелер. Хю Джакман играе високопоставен адвокат с втора съпруга, чийто проблемен тийнейджърски син от първия му брак идва да живее при него. Ситуацията се превръща в кошмар.

Премиера: 10 февруари

„The Super Mario Bros Movie“

Филмът "Супер Марио" от 1993 г., в който Боб Хоскинс се справя с уникално трудната главна роля, е смятан за незадоволителен. Сега имаме нова адаптация на играта на Nintendo на голям екран с Крис Прат в ролята на малкия водопроводчик Марио.

Премиера: 31 март

Warp into the new official #SuperMarioMovie trailer.



„Пазители на галактиката 3“

След като получи прошка и беше отново нает на работа след скандал с обидни туитове - и след като се издигна още по-нагоре, за да командва конкурентната фабрика за супергерои DC - Джеймс Гън режисира третия филм от франчайза на Marvel "Пазители на галактиката", в който участват чудатите неудачници, които неочаквано се превърнаха в касово злато. Крис Прат се завръща в ролята на Питър Куил, който трябва да събере приятелите си за нова мисия.

Премиера: 5 май

„Малката русалка“

Сценаристката Джейн Голдман и режисьорът Роб Маршал са се заели с много голям проект: игрална версия на една от най-обичаните анимации на Дисни - "Малката русалка". Хали Бейли е Ариел, принцесата русалка, която се влюбва в човешкия принц, когото спасява от корабокрушение.

Премиера: 26 май

„Спайдърмен: Across the Spider-Verse“

Едно от най-интригуващите събития в света на супергероите е тази чудновата анимационна издънка от франчайза, чието действие се развива в алтернативна реалност от типа на мултивселената Spider-Verse, засягаща бореца с престъпността. Във втория филм Оскар Айзък озвучава Спайди от бъдещия свят през 2099 г.

Премиера: 2 юни

„Индиана Джоунс 5“

Само на 80 години Харисън Форд се завръща в ролята на Индиана Джоунс, а Фийби Уолър-Бридж играе неговата кръстница. Джоунс вече живее в космическата епоха: годината е 1969 и кацането на Луната е неизбежно. След като за последен път се е сблъскал с Хитлер в "Индиана Джоунс и последният кръстоносен поход", нашият герой малко е предполагал, че нацизмът отново ще бъде проблем. Но сега той е дълбоко обезпокоен от факта, че някой от нацистка Германия участва в космическата програма - зловещият инженер Волер, изигран от Мадс Микелсен.

Премиера: 30 юни

„Опенхаймер“

Килиън Мърфи е в ролята на американския учен, който по собствените си безкрайно повтарящи се думи, цитирайки хиндуистки писания, се превръща в смъртта, разрушител на светове. Това е Дж. Робърт Опенхаймер, физикът, ръководил американския проект "Манхатън" и създал ядрените оръжия, в новия епичен филм на Кристофър Нолан.

Премиера: 21 юли

„Барби“

Изтеклите снимки на Марго Роби и Райън Гослинг в роля накараха света да полудее. Във филма на Грета Геруиг Роби е скромната руса Барби, базирана на играчката на Mattel, а Гослинг е нейният любим Кен.

Премиера: 21 юли

Margot Robbie calls the script for Greta Gerwig’s ‘BARBIE’ one of the best she’s ever read.



“Whatever people expect the Barbie movie to be like, they need to totally re-think it because Greta has done something ­special here.”



„Нито звук“: Ден първи“

Оригиналният филм на Джон Красински "Нито звук" сега решително се превръща във франчайз, за добро или лошо. Връщаме се за трети филм в едно поразено бъдеще, където Земята е нападната от зловещи хищници, които, макар и на практика слепи, могат да усещат и най-малките шумове.

Премиера: 8 септември

Joseph Quinn to co-star opposite Lupita Nyong’o in A QUIET PLACE: DAY ONE



„Дюн 2“

Представяме ви втората част на колосалната екранизация на Дени Вилньов по класическия роман на Франк Хърбърт, в която Тимъти Шаламе се завръща като Пол Атреидски, влюбен в Чани на Зендая и намиращ общ език с фремените, докато се бори с конспирацията, унищожила семейството му.

Премиера: 3 ноември

Austin Butler says he trained with a Navy SEAL for 4 months to become “physically imposing” for his role in ‘Dune 2’



„Убийци на цветната луна“

Нов филм на Скорсезе винаги е събитие - това е трилър, базиран на истинската история за това как зараждащото се ФБР през 20-те години на миналия век разследва убийствата на индианците в Оклахома; те са убивани, за да не получат полагащите им се печалби от петрола. Филмът е базиран на нехудожествения бестселър на Дейвид Гран (чийто "Изгубеният град" вдъхнови филма на Джеймс Грей). Робърт де Ниро играе скотовъдния барон Уилям Хейл, Леонардо ди Каприо е неговият племенник Ърнест Бъркхарт, а Джеси Племънс е човекът на ФБР Том Уайт.

Martin Scorsese is in talks with Apple and Netflix to produce 'Killers of the Moon' because the budget is now over $200M



Leonardo Dicaprio and Robert De Niro will star. The film centers on a Native American tribe in the 1920s whose murders sparked a major investigation



Астероиден град

Действието в новия филм на Уес Андерсън се развива на астрономически събор за нетърпеливи тийнейджъри в измислен пустинен град в САЩ през 50-те години на миналия век, където се случва нещо важно и странно. Самият филм, чийто сценарист е Андерсън заедно с Роман Копола, е заснет в испанско студио при условията на Ковид преди две години и в него участват Марго Роби, Том Ханкс, Скарлет Йохансон, Тилда Суинтън и много други.