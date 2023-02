Disney обяви продължения на "Играта на играчките", "Замръзналото кралство" и "Зоотрополис"

Г лавният изпълнителен директор на Disney Боб Айгър обяви продължения на филмите "Играта на играчките", "Замръзналото кралство" и "Зоотопия", като представи плановете си за промяна на бизнеса със стрийминг.

Айгът заяви, че анимационното студио на Disney има продължения, които са "в процес на работа", предаде "Би Би Си".

Няма да има "Карибски пирати" с Марго Роби в главната роля

