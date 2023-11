"Нощни слънца" и "пламтящи копия": Как са били описвани в древността необичайните небесни явления

С ъобщения за странни светлини или други обекти в небето са се появявали в продължение на хиляди години, като някои от тях съвременното съзнание може да нарече неидентифицирани летящи обекти (НЛО).

Първите сведения за необичайни събития се регистрират в периода между 223 и 91 г. пр.н.е., като гръцки и римски свидетелства описват "небесен огън", "пропасти" и "нощни слънца" в небето.

Светлината на Паулдинг: Мистерията, която можете да видите, но не и да докоснете

Тези разкази се появяват по време на 11-годишните цикли на полярните сияния, което вероятно обяснява видяното от гърците и римляните. През 218 г. пр. н. е. до 65 г. от н. е. се говори за кръгли щитове и "пламтящи копия".

Разказите, вероятно описват метеорити или други природни явления. В нито един от тях не се говори за събитията в смисъл на извънземни, посочва IFL Science.

Тайните на Вселената: В търсене на извънземни растения

Учените си задават въпроса: Имали ли са древните хора представа за евентуалното съществуване на живот на други планети?

През V в. пр.н.е. древногръцките философи Леуцип и Демокрит издигат идеята за атомизма - идеята, че Вселената е съставена от малки, неделими части, които се въртят и събират, за да образуват обекти и светове. Тъй като Демокрит вярвал, че има безкрайно много такива атоми, той предполагал, че има безкраен брой светове.

When Did Humans First Start Thinking About Aliens?

By James Felton @JimMFeltonhttps://t.co/37KdeDnxBH