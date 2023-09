"Мумифицираните извънземни": Видеоклип от 2018 г. разкрива истината за тях

П реди няколко седмици светът беше озадачен, когато журналистът и изследовател на НЛО Хайме Маусан представи "мумифицирани извънземни" пред мексиканския конгрес, твърдейки, че те са на хиляда години.

Обектите, които подозрително не приличат на Е.Т. от филма "Е.Т.", са били изпратени за сканиране от съдебния лекар от военноморските сили Хосе де Хесус Салсе Бенитес.

Whoever could have guessed?https://t.co/fNcz2gZMZW