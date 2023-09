Скандалът с "извънземните трупове" се задълбочава: Перу започва наказателно разследване

Е кспертът, който представи "нечовешки" тела пред мексиканския конгрес, настоява, че не е направил "абсолютно нищо незаконно", тъй като Перу започна наказателно разследване за това как предполагаемите "извънземни" са напуснали страната.

Миналата седмица журналистът и любител на НЛО Хайме Маусан представи два трупа заедно с учени-криминалисти, което той определи като "преломен" момент.

Той предположи, че мумифицираните тела, за които твърди, че са на 1000 години, са едно от най-важните открития в човешката история.

Но повечето представители на научната общност не са толкова сигурни в това - предполагат, че те са част от вече опроверган, а може би и престъпен трик.

70-годишният Маусан твърди, че те са открити около 2017 г. в Перу, близо до предколумбовите линии Наска - мистериозен набор от древни геоглифи.

Сега обаче перуанските власти яростно задават въпроса как екземплярите, за които настояват, че са земни предмети, са напуснали страната и са попаднали у Маусан.

"Това са пълни глупости": Какво казаха учените за "мексиканските извънземни"

Министърът на културата Лесли Уртеага заяви, че се проверява как телата, които тя описа като предиспански предмети, са напуснали Перу, и заяви, че е подадена криминална жалба.

В отговор Маусан заяви: "Не се притеснявам. Не съм направил абсолютно нищо незаконно", но заяви, че не може да отговори как телата са пристигнали в Мексико.

На въпроса как двойката - която той нарича Клара и Маурисио - е попаднала в негово владение, той отговори само, че ще разкрие всичко "в подходящия момент".

Във вторник Маусан свидетелства под клетва пред мексиканските законодатели, че "ние не сме сами" във Вселената, докато показва предполагаемите останки на нечовешки същества.

Двойката трупове, изложени в стъклени кутии, имат издължени глави с по три пръста на всяка ръка - но иначе имат донякъде хуманоидна форма, включително две ръце и два крака.

Прибраната им шия и дългият им череп показват характеристики, които са по-скоро "типични за птиците", съобщава El País.

Установено е също така, че те имат здрави, леки кости и нямат зъби, казват водещите.

Експертите на конгреса показаха нагледни рентгенови снимки на екземплярите и заявиха, че едно от съществата носи "яйца" с ембриони в тях.

Мумии на "извънземни" бяха показани в парламента на Мексико

Те заявиха, че те са имали импланти от метали кадмий и осмий, като осмият е един от най-редките елементи в земната кора и се смята за най-редкия благороден метал.

След това експертите опровергаха твърденията му, а лейтенантът от военноморските сили Райън Грейвс, който е участвал в изслушвания в Конгреса на САЩ относно неидентифицираните аномални явления (ИАЯ), го разкритикува като "огромна крачка назад" и "необоснован трик".

Елса Томасто-Кагигао, уважаван перуански биоантрополог, също изрази разочарованието си от твърденията, като се позова на подобни предполагаеми находки, за които е установено, че са измама.

"Това, което казахме преди, все още си остава в сила, те представят същите измислици, както винаги, и ако има хора, които продължават да вярват в това, какво можем да направим?", каза тя.

Съдебният лекар д-р Хосе Залсе Бенитес, който представи резултатите заедно с Маусан, предизвика учените да вземат проби от предполагаемите извънземни тела и да проведат собствени изследвания, преди да ги определят като измама.

"Въз основа на ДНК тестовете, които бяха сравнени с повече от един милион вида... те не са свързани с това, което е известно или описано до този момент от науката или от човешкото познание" - каза той пред журналисти.

Хулиета Фиеро, учен от Института по астрономия към Националния автономен университет на Мексико (UNAM), преразгледа резултатите му, като заяви, че пробите са свързани с мозъчни и кожни тъкани от мумии, починали по различно време.

Резултатите "не показват нищо мистериозно, което би могло да свидетелства за живи съединения, които не съществуват на Земята", каза Фиеро.

На конференцията миналата седмица Маусан цитира въглеродно датиране от UNAM, което показва, че телата са на повече от 1000 години.

В четвъртък UNAM публикува отново изявление, публикувано за първи път през 2017 г., в което се казва, че работата на нейната Национална лаборатория по масспектрометрия с ускорители (LEMA) е имала за цел само да определи възрастта на пробите.

В никакъв случай не правим заключения за произхода на посочените проби - се казва в него.