Тайните на Вселената: В търсене на извънземни растения

И звънземният живот може да приеме много различни форми, но една хипотеза завладява учените от 1945 г. - извънземни „растения“. Как биха изглеждали? И как бихме могли да ги намерим?

В ръкава на Орион, който се намира на около 93 милиона мили от звездата жълто джудже, около която обикаля, се намира скалиста планета със среден размер. На ръба на огромен южен океан може да намерите мистериозно горещо розово езеро. На място може да се насладите на снежнобели, кристални брегове, които са се образували от високата концентрация на сол в местността. Единствените му обитатели са примитивни микроорганизми, които приличат на извънземни, пише BBC.

Тази планета, разбира се, е Земята. А езерото се намира на южния бряг на Западна Австралия. Лилавите "халобактерии" помагат да се гарантира, че водите на езерото Хилиър ще бъдат постоянно розови. Учените смятат, че те са ключа към намирането на извънземна растителност.

През последните три десетилетия астрономите са идентифицирали 5528 планети извън нашата слънчева система – смесица от странни светове. В някои от тези светове е царял абсолютен мрак. Част от обектите в тези светове били обявени за “планети полтъргайст”, които обикалят около немъртви звезди. Гори от черни дървета под небе с множество слънца, израстъци на извънземни храсти, месоядни растения, които може да погълнат цели извънземни форми на живот, това са само част от извънземната флора, за която съобщават учените.

Планета от растения

Независимо дали извънземните приличат на мутирали медузи, триглави бръмбари, или са толкова необозримо странни, че предизвикват въображението, има някои правила за тяхната биология, определени от физиката. И едно нещо е сигурно, за да устоят на неудържимото привличане на ентропията – която иска да раздели живите организми, атом по атом – те ще имат нужда от източник на енергия. Има само три известни начина за извличане на този ресурс от околната среда. Извънземните биха могли да го получат директно, улавяйки го от слънчева светлина, както правят растенията, или чрез използване на неорганични химикали, като бактериите в хидротермалните отвори.

Ами ако по-голямата част от живота във Вселената е фотосинтетичен? Възможно ли е търсенето на интелигентни цивилизации да е било погрешно насочено – и през цялото време да е трябвало да търсим флора, а не фауна? Този въпрос си задават изследователите днес.

„Ние знаем, че на нашата планета фотосинтезата е била успешна почти от началото на живота. Очаква се, че този процес може да бъде успешен и на друга планета“, казва Нанси Кианг, биометеоролог в Института за космически изследвания на НАСА в Ню Йорк.

Въпреки това намирането на тази неземна растителност може да се окаже трудно, пише BBC.

Експеримент

На 8 декември 1990 г. лъскав метален обект e прелетял край Земята. Учени посочват, че обектът е бил космическият кораб "Галилео". По думите на експерти "Галилео" е правил поредица от измервания с изключителна цел: да разбере дали има живот на нашата планета. Учените коментират, че корабът е изчезнал в дълбините на Слънчева система.

Експериментът е измислен от американския астроном Карл Сейгън. “Галилео” е изпратил данни от оборудване, проектирано да измерва различни дължини на вълните на електромагнитното излъчване – като UV и инфрачервена светлина – той е засякъл някои неидентифицирани сигнали. Те от своя страна могат да ни научат как да намираме живот в по-далечни светове, смята Сейгън.

От една страна, Сейгън е установил, че има изобилие от кислород, възможен знак, че се извършва фотосинтеза. Кислородът в земната атмосфера непрекъснато се освобождава от геоложки и химични процеси, така че се смята, че той е недвусмислен маркер за биологична активност на растенията. Скорошни изследвания са установили, че планети, на които няма живот също може да се кислород.

Друг признак на живот, регистриран от "Галилео" бил пигмент, открит широко разпространен по повърхността на Земята, това вещество било хлорофил.

Въпреки че растенията изглеждат очевидно зелени за човешкото око, те имат друга характеристика, която всъщност е по-впечатляваща – и по-лесна за забелязване от космоса. Това е начинът, по който те абсорбират червена светлина, но не и инфрачервена.

„Растенията са много силно отразяващи в близкия инфрачервен диапазон. Светлината в тази лента от спектъра не е толкова „вкусна“ за растителността – тя предпочита по-къси дължини на вълните”, обяснява Карл Сейгън. Тази бърза промяна в дължините на вълните, които поглъщат растенията, е известна като "червен ръб".

Един от начините да намерите растения на извънземни планети е просто да копирате този експеримент и да потърсите "червен ръб" на техните повърхности. Смята се, че сухоземните растения са еволюирали преди около 725 милиона години. През останалото време вероятно не е имало живот.

Това може да е така и на други планети. Една от възможностите е, че извънземните светове също имат организми, събиращи светлина с еквивалент на „червен ръб“, но това се случва при други дължини на вълната.

Всъщност няма причина извънземният живот да трябва да разчита на хлорофил, за да улавя енергия, смятат учени.