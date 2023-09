"Това са пълни глупости": Какво казаха учените за "мексиканските извънземни"

В ъв вторник (12 септември) пред мексиканския конгрес бяха показани тела на "извънземни". Но дали зад това странно събитие стои истинска наука?

Конгресът на Мексико провеждаше изслушване относно неидентифицираните въздушни явления - термин, който сега се използва за описание на НЛО. През последните две години НЛО бяха предмет на изслушвания в Конгреса на САЩ.

По време на представянето екип, включващ мексиканския журналист Хайме Маусан и военния лекар Хосе де Хесус Залсе Бенитес, представи пред мексиканския конгрес две тела - които изглеждат високи не повече от 1 метър и са мършави, със сивкава кожа и големи глави - в ковчези. Те твърдят, че ДНК тестовете разкриват, че останките на тези трипръсти същества не са човешки и че в коремите им се намират яйца, които могат да се използват за размножаване. Дуото също така заяви, че телата идват от Перу и че радиовъглеродното датиране показва, че те датират отпреди 1000 години, съобщи Националното обществено радио.

Същите тела се появиха на първите страници на вестниците през 2017 г. и 2018 г., каза Маусан в имейл до Live Science. По това време учените осъдиха тези тела като състоящи се от манипулирани части от човешки тела. Маусан заяви пред Live Science, че оттогава насам повече тестове са показали, че телата не са човешки. Той също така подчерта, че не твърди, че тези тела непременно са извънземни, а само че не са човешки.

"Никога не сме казвали, че са извънземни", казва Мосан и добавя, че са открили доказателства за импланти, изработени от елементите осмий и кадмий в телата - "технология, непозната преди 1000 години". По време на пресконференцията Live Science не успя да се свърже с де Хесус Залсе Бенитес.

