Български учен не бе допуснат в Сърбия: Обявиха го за риск за националната сигурност

Д октор Валентин Янев, активист на Сдружението „Западни покрайнини“, е бил спрян на сръбската граница и не е допуснат на територията на Сърбия. Той е пътувал за страната, за да участва в научна кръгла маса.
Като причина за отказа сръбските власти са посочили, че Янев представлява риск за националната сигурност на страната. По думите му в документа, който му е бил предоставен на границата, е записано, че има „негативна оценка на риска за сигурността и представлява заплаха“.
Янев разказа за случая в ефира на NOVA. Той заяви, че възнамерява да оспори решението и да потърси повече информация за основанията и срока на забраната.
- Връзка с рудодобива край Босилеград
Според Янев причината за решението може да е свързана с неговата позиция относно рудодобива в района на мина „Караманица“ край Босилеград, близо до границата между Сърбия, България и Северна Македония.
Той твърди, че съществува риск от трансгранично замърсяване на водите при евентуално възобновяване на добива.
По думите му при пътуването си за Сърбия е носил документи, описващи състоянието на района по времето, когато мината е функционирала.
„Тя е затворена от 3-4 години. Благодарение на международната акция от наша страна, на сръбски колеги и на европейски институции“, заяви Янев.
Той обаче твърди, че в района отново се извършват сондажни дейности, което според него може да е знак за подготовка за възобновяване на рудодобива.
„При откриване на нови рудни жили рудодобивът ще бъде възобновен“, смята Янев.
По думите му интересът към района е свързан с възможността за добив на тежки метали, сред които олово, цинк, сребро и злато.
- Твърди, че са открити високи концентрации на тежки метали
Янев заяви, че проведени изследвания на води и дънни утайки са показали многократно повишени концентрации на тежки метали и други вещества.
„Резултатите са ужасяващи“, каза той.
По думите му резултатите са били потвърдени и при изследвания, направени в Сърбия.
„Когато дойде екип от Белград – от Института по химия и технология, с хора, които в същия район и от същите места взеха проби и ги изследваха в сръбската столица, резултатите бяха потресаващи. Те надминаха дори тези от българските лаборатории“, твърди Янев.
Той посочи като потенциален риск наличието на тежки метали и арсен, които според него могат да попаднат във водите на Кюстендилския регион вследствие на евентуални добивни дейности.
- Предупреждение за трансгранично замърсяване
Според Янев проблемът има трансграничен характер, тъй като водите от района се вливат в река Драговищица. Тя преминава през района на граничния пункт „Олтоманци“, навлиза на българска територия и се влива в Струма.
Той подчерта, че позицията му не е насочена срещу Сърбия или сръбските граждани.
„За нас е без значение кого защитаваме. Няма значение дали са българи или сърби – това са хора, чието здраве трябва да бъде опазено“, заяви Янев.
По думите му целта е рудодобивът да бъде извършван при строг контрол и с технологии, които ограничават рисковете за околната среда и населението.
- Янев ще обжалва забраната
Д-р Янев възнамерява да подаде жалба в сръбското консулство в София и да поиска яснота относно срока и основанията на забраната.
Той разказа, че на границата е поискал документ, в който да бъде посочена причината за отказа. Според него в него е посочена отрицателна оценка на риска за сигурността, но не е определен срок, за който забраната важи.
„В този документ не е даден никакъв срок, което е абсурдно. Би трябвало да пише 4 часа, 6 часа, 12 часа, една година, две години. Няма никакъв срок – уточнение за колко време важи тази забрана“, посочи той.
Янев заяви, че ще оспори решението в посочения в документа осемдневен срок.
Той добави, че има роднини в Сърбия и че забраната може да му попречи да ги посещава.
„По силата на тази забрана аз дори не мога като един обикновен човек да отида да си видя роднините. Ако тя е безсрочна, значи е до края на живота ми“, каза той.
„Ще подам жалба в сръбското консулство в София, за да мога да съм спокоен, че утре, ако тръгна сам или със семейството си в Сърбия, няма да се разиграят някакви неща, които да ни поставят в абсурдно положение“, допълни Янев.