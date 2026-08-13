България

Български учен не бе допуснат в Сърбия: Обявиха го за риск за националната сигурност

Д-р Валентин Янев е трябвало да участва в научна кръгла маса, той свързва забраната с позицията си за рудодобива край Босилеград

Василена Василева Василена Василева

13 август 2026, 10:06
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Д октор Валентин Янев, активист на Сдружението „Западни покрайнини“, е бил спрян на сръбската граница и не е допуснат на територията на Сърбия. Той е пътувал за страната, за да участва в научна кръгла маса.

Като причина за отказа сръбските власти са посочили, че Янев представлява риск за националната сигурност на страната. По думите му в документа, който му е бил предоставен на границата, е записано, че има „негативна оценка на риска за сигурността и представлява заплаха“.

Янев разказа за случая в ефира на NOVA. Той заяви, че възнамерява да оспори решението и да потърси повече информация за основанията и срока на забраната.

  • Връзка с рудодобива край Босилеград

Според Янев причината за решението може да е свързана с неговата позиция относно рудодобива в района на мина „Караманица“ край Босилеград, близо до границата между Сърбия, България и Северна Македония.

Той твърди, че съществува риск от трансгранично замърсяване на водите при евентуално възобновяване на добива.

По думите му при пътуването си за Сърбия е носил документи, описващи състоянието на района по времето, когато мината е функционирала.

„Тя е затворена от 3-4 години. Благодарение на международната акция от наша страна, на сръбски колеги и на европейски институции“, заяви Янев.

Той обаче твърди, че в района отново се извършват сондажни дейности, което според него може да е знак за подготовка за възобновяване на рудодобива.

„При откриване на нови рудни жили рудодобивът ще бъде възобновен“, смята Янев.

По думите му интересът към района е свързан с възможността за добив на тежки метали, сред които олово, цинк, сребро и злато.

  • Твърди, че са открити високи концентрации на тежки метали

Янев заяви, че проведени изследвания на води и дънни утайки са показали многократно повишени концентрации на тежки метали и други вещества.

„Резултатите са ужасяващи“, каза той.

По думите му резултатите са били потвърдени и при изследвания, направени в Сърбия.

„Когато дойде екип от Белград – от Института по химия и технология, с хора, които в същия район и от същите места взеха проби и ги изследваха в сръбската столица, резултатите бяха потресаващи. Те надминаха дори тези от българските лаборатории“, твърди Янев.

Той посочи като потенциален риск наличието на тежки метали и арсен, които според него могат да попаднат във водите на Кюстендилския регион вследствие на евентуални добивни дейности.

  • Предупреждение за трансгранично замърсяване

Според Янев проблемът има трансграничен характер, тъй като водите от района се вливат в река Драговищица. Тя преминава през района на граничния пункт „Олтоманци“, навлиза на българска територия и се влива в Струма.

Той подчерта, че позицията му не е насочена срещу Сърбия или сръбските граждани.

„За нас е без значение кого защитаваме. Няма значение дали са българи или сърби – това са хора, чието здраве трябва да бъде опазено“, заяви Янев.

По думите му целта е рудодобивът да бъде извършван при строг контрол и с технологии, които ограничават рисковете за околната среда и населението.

  • Янев ще обжалва забраната

Д-р Янев възнамерява да подаде жалба в сръбското консулство в София и да поиска яснота относно срока и основанията на забраната.

Той разказа, че на границата е поискал документ, в който да бъде посочена причината за отказа. Според него в него е посочена отрицателна оценка на риска за сигурността, но не е определен срок, за който забраната важи.

„В този документ не е даден никакъв срок, което е абсурдно. Би трябвало да пише 4 часа, 6 часа, 12 часа, една година, две години. Няма никакъв срок – уточнение за колко време важи тази забрана“, посочи той.

Янев заяви, че ще оспори решението в посочения в документа осемдневен срок.

Той добави, че има роднини в Сърбия и че забраната може да му попречи да ги посещава.

„По силата на тази забрана аз дори не мога като един обикновен човек да отида да си видя роднините. Ако тя е безсрочна, значи е до края на живота ми“, каза той.

„Ще подам жалба в сръбското консулство в София, за да мога да съм спокоен, че утре, ако тръгна сам или със семейството си в Сърбия, няма да се разиграят някакви неща, които да ни поставят в абсурдно положение“, допълни Янев.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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