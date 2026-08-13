Български учен не бе допуснат в Сърбия: Обявиха го за риск за националната сигурност

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Д октор Валентин Янев, активист на Сдружението „Западни покрайнини“, е бил спрян на сръбската граница и не е допуснат на територията на Сърбия. Той е пътувал за страната, за да участва в научна кръгла маса.

Като причина за отказа сръбските власти са посочили, че Янев представлява риск за националната сигурност на страната. По думите му в документа, който му е бил предоставен на границата, е записано, че има „негативна оценка на риска за сигурността и представлява заплаха“.

Янев разказа за случая в ефира на NOVA. Той заяви, че възнамерява да оспори решението и да потърси повече информация за основанията и срока на забраната.

Връзка с рудодобива край Босилеград

Според Янев причината за решението може да е свързана с неговата позиция относно рудодобива в района на мина „Караманица“ край Босилеград, близо до границата между Сърбия, България и Северна Македония.

Той твърди, че съществува риск от трансгранично замърсяване на водите при евентуално възобновяване на добива.

По думите му при пътуването си за Сърбия е носил документи, описващи състоянието на района по времето, когато мината е функционирала.

„Тя е затворена от 3-4 години. Благодарение на международната акция от наша страна, на сръбски колеги и на европейски институции“, заяви Янев.

Той обаче твърди, че в района отново се извършват сондажни дейности, което според него може да е знак за подготовка за възобновяване на рудодобива.

„При откриване на нови рудни жили рудодобивът ще бъде възобновен“, смята Янев.

По думите му интересът към района е свързан с възможността за добив на тежки метали, сред които олово, цинк, сребро и злато.

Твърди, че са открити високи концентрации на тежки метали

Янев заяви, че проведени изследвания на води и дънни утайки са показали многократно повишени концентрации на тежки метали и други вещества.

„Резултатите са ужасяващи“, каза той.

По думите му резултатите са били потвърдени и при изследвания, направени в Сърбия.

„Когато дойде екип от Белград – от Института по химия и технология, с хора, които в същия район и от същите места взеха проби и ги изследваха в сръбската столица, резултатите бяха потресаващи. Те надминаха дори тези от българските лаборатории“, твърди Янев.

Той посочи като потенциален риск наличието на тежки метали и арсен, които според него могат да попаднат във водите на Кюстендилския регион вследствие на евентуални добивни дейности.

Предупреждение за трансгранично замърсяване

Според Янев проблемът има трансграничен характер, тъй като водите от района се вливат в река Драговищица. Тя преминава през района на граничния пункт „Олтоманци“, навлиза на българска територия и се влива в Струма.

Той подчерта, че позицията му не е насочена срещу Сърбия или сръбските граждани.

„За нас е без значение кого защитаваме. Няма значение дали са българи или сърби – това са хора, чието здраве трябва да бъде опазено“, заяви Янев.

По думите му целта е рудодобивът да бъде извършван при строг контрол и с технологии, които ограничават рисковете за околната среда и населението.

Янев ще обжалва забраната

Д-р Янев възнамерява да подаде жалба в сръбското консулство в София и да поиска яснота относно срока и основанията на забраната.

Той разказа, че на границата е поискал документ, в който да бъде посочена причината за отказа. Според него в него е посочена отрицателна оценка на риска за сигурността, но не е определен срок, за който забраната важи.

„В този документ не е даден никакъв срок, което е абсурдно. Би трябвало да пише 4 часа, 6 часа, 12 часа, една година, две години. Няма никакъв срок – уточнение за колко време важи тази забрана“, посочи той.

Янев заяви, че ще оспори решението в посочения в документа осемдневен срок.

Той добави, че има роднини в Сърбия и че забраната може да му попречи да ги посещава.

„По силата на тази забрана аз дори не мога като един обикновен човек да отида да си видя роднините. Ако тя е безсрочна, значи е до края на живота ми“, каза той.

„Ще подам жалба в сръбското консулство в София, за да мога да съм спокоен, че утре, ако тръгна сам или със семейството си в Сърбия, няма да се разиграят някакви неща, които да ни поставят в абсурдно положение“, допълни Янев.