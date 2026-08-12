Официално съпруг и съпруга: Кристиано Роналдо и Джорджина сключиха брак

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К ристиано Роналдо и Джорджина Родригес сключиха вчера граждански брак в португалския град Кашкайш, близо до Лисабон. Това предаде Франс Прес, като се позова на комуникационната агенция „Брънзуик Груп“ (Brunswick Group), която представлява футболиста.

Роналдо, който е на 41 години, и 32-годишната Родригес „вече официално са съпруг и съпруга“, се казва в изявление на петкратния носител на „Златната топка“. На церемонията са присъствали петте им деца.

Футболистът е поискал изявлението да бъде разпространено, но няма да бъдат предоставяни допълнителни сведения, снимки или видеозаписи, уточни пред АФП говорител на агенцията.

Единствената официална снимка беше публикувана в профилите на двойката в социалните мрежи. На нея се виждат преплетените им ръце с брачните халки.

Роналдо и Родригес се сгодиха преди година. Тогава тя съобщи в „Инстаграм“, че футболистът ѝ е предложил брак, и публикува снимка на ръцете им, на която се виждаше големият ѝ годежен пръстен. По-късно Роналдо намекна, че сватбата може да се състои след Световното първенство през 2026 г.

Португалският нападател, който е играл за „Манчестър Юнайтед“, „Реал Мадрид“ и „Ювентус“, в момента е футболист на саудитския „Ал Насър“. След отпадането на Португалия от световното първенство това лято той потвърди, че шестото му участие на Мондиал е било последното, но не уточни дали ще продължи да играе за националния отбор.