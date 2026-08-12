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НАСА предава на живо пълното слънчево затъмнение над Европа

Провеждат се и изследвания на йоносферата, за да се проследят промените в нея

Николай Киров Николай Киров

Обновена преди 18 часа / 12 август 2026, 20:21
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Д нес се наблюдава първото пълно слънчево затъмнение над Европа от 1999 г. насам. Заради мащаба на астрономическото явление НАСА организира международно предаване на живо, чрез което хората по света могат да проследят затъмнението и научните наблюдения, свързани с него.

Пътят на затъмнението започна в северните ширини, премина през Гренландия и Исландия, а след това достигна Европа. Рейкявик е сред първите големи градски райони, през които премина пълната фаза на затъмнението. Сянката на Луната пресече и значителна част от Испания непосредствено преди залеза на Слънцето.

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В други части на Европа, както и в райони от Северна Африка и Северна Америка, затъмнението бе наблюдавано като частично. Това означава, че от тези места Луната закри само част от слънчевия диск.

Слънчево затъмнение над Европа
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В рамките на предаването НАСА показа директни кадри от телескопи, разположени на различни места по пътя на пълната сянка. Зрителите можеха да проследят момента, в който Луната напълно закрива Слънцето и се открива неговата корона - външната атмосфера, която при нормални условия не се вижда с невъоръжено око.

Камерите показаха и характерните оптични явления, които се появяват непосредствено преди и след пълната фаза. Сред тях са „Перлите на Бейли“ и „Диамантеният пръстен“.

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„Перлите на Бейли“ представляват верига от ярки светлинни точки около тъмния силует на Луната, които се появяват в началото и в края на затъмнението. Получават се, понеже лунната повърхност не гладка.

„Диамантеният пръстен“ е впечатляващ оптичен феномен, който се появява точно преди или след пълната фаза на затъмнението, когато през пролука в лунния релеф премине слънчев лъч, който засиява като ярък диамант на фона на остатъчната светлинна корона около тъмната част на Луната.

Източник: EPA/БГНЕС

Предаването има и научна цел. По време на живото излъчване специалисти на НАСА обясняваха наблюденията и експериментите, извършвани по време на затъмнението. Сред тях са изследвания от специализирани самолети WB-57, които летят по траекторията на сянката и така позволяват по-продължително наблюдение на слънчевата корона.

Проведени бяха и изследвания на йоносферата, за да се проследят промените в нея, предизвикани от внезапното намаляване на слънчевото излъчване по време на затъмнението.

Чрез международното излъчване НАСА предостави възможност на хората, които не се намират в зоната на пълната сянка, да наблюдават явлението и да научат повече за научните експерименти, които се провеждат в различни точки по неговия път.

В България затъмнението бе видимо само частично от района на Видин, близо до залеза на Слънцето. Оттам Слънчевият диск изглеждаше съвсем леко „отхапан“, Луната постепенно навлезе пред него, закривайки съвсем малка част, след което започна да се отдалечава.

Източник: БТА

 

Редактор: Николай Киров
Източник: NASA    
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