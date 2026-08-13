Парите ни

Европа търси начин да плаща без Visa и Mastercard

Wero, свързването на национални системи и бразилската PIX са сред вариантите за намаляване на зависимостта от американската платежна инфраструктура

Маргарита Костадинова

13 август 2026, 10:13
Европа търси начин да плаща без Visa и Mastercard
Източник: istock

Е вропа търси начин да намали зависимостта си от американските Visa и Mastercard, но решението не се свежда само до дигиталното евро. Докато проектът на Европейската централна банка все още се подготвя, частният сектор вече работи по друга идея – съществуващите европейски платежни системи да бъдат свързани така, че хората да могат да плащат и изпращат пари между държави, без да сменят приложението си.

Причината е, че платежната инфраструктура все по-често се разглежда като въпрос не само на удобство и цена, а и на финансова независимост, пише Euronews.

По данни на ЕЦБ, Visa и Mastercard обработват 61% от картовите плащания в еврозоната и почти всички трансгранични картови транзакции.

Европейските системи започват да се свързват

Докато публичното европейско решение в лицето на дигиталното евро все още не е готово, частният сектор напредва с изграждането на обща мрежа.

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Европейският платежен алианс (EuroPA) и Европейската платежна инициатива (EPI) са подписали споразумение за свързване на системите си за незабавни плащания. Така се създава платформа с потенциал да достигне до 380 милиона потребители в 15 европейски държави.

EuroPA обединява няколко вече използвани национални и регионални решения:

  • MB WAY в Португалия;
  • Bizum в Испания и Андора;
  • Bancomat в Италия;
  • Vipps MobilePay в Норвегия, Дания, Финландия и Швеция;
  • Blik в Полша;
  • IRIS в Гърция.

EPI от своя страна предлага Wero в държави като Германия, Белгия, Франция, Нидерландия и Люксембург.

Идеята е тези системи да започнат да „говорят“ помежду си.

Така например потребител на Wero във Франция би могъл да изпрати пари на човек в Испания, използващ Bizum, толкова лесно, колкото ако прави вътрешен превод.

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Тоест клиентът запазва приложението, което вече използва, но зад него различните европейски инфраструктури работят съвместно.

Великобритания също търси алтернатива

Подобна посока се очертава и във Великобритания.

Там през юни стартира UK Payments Initiative – дружество, подкрепено от големи британски банки, сред които Barclays, NatWest, Lloyds и HSBC.

Целта е да се насърчат директните плащания от банкова сметка към банкова сметка, които заобикалят традиционните картови системи.

Причината е сходна. Според доклад на британския регулатор на платежните системи, около 95% от картовите транзакции във Великобритания се обработват чрез платежни системи на Mastercard и Visa.

Тази зависимост придобива още по-голямо значение с постепенното намаляване на използването на пари в брой.

Бразилия вече показа друг модел

Още по-ясен пример идва от Бразилия.

Там системата PIX, създадена от централната банка, започва като инструмент за незабавни парични преводи, но само за няколко години се превръща в най-разпространения начин за плащане.

Според данните, PIX вече представлява 54% от всички плащания в Бразилия.

Системата позволява бързи и безплатни дигитални плащания и се превръща в толкова важна част от местната платежна инфраструктура, че вече е и предмет на търговски спор между Бразилия и САЩ.

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Вашингтон обвинява страната, че дава предимство на държавно управлявана платежна система и така създава нелоялна конкуренция за американските компании в сектора, особено операторите на кредитни карти.

В Бразилия тези критики са възприети и като въпрос на национален финансов суверенитет.

Следващата стъпка: „роуминг“ за плащания

С разпространението на различни национални системи възниква следващият проблем – как те да работят помежду си.

Бразилската финтех компания PagBrasil разработва решение, наречено RoamingPay, което трябва да позволява на потребителите да плащат в чужбина в реално време чрез собственото си банково приложение или дигитален портфейл.

Системата използва QR кодове и местните платежни мрежи и вече е достъпна в Бразилия, Аржентина и Парагвай.

Идеята наподобява роуминга при мобилните оператори – потребителят запазва своя национален доставчик, но може да използва услугата му в друга държава благодарение на общи технически правила.

Главният изпълнителен директор и съосновател на PagBrasil Алекс Хофман смята, че именно свързването на различните платежни инфраструктури, а не изграждането на една централизирана система за всички, може да бъде следващата голяма стъпка.

По думите му липсата на оперативна съвместимост между системите действа като своеобразен „скрит данък“, защото международните транзакции трябва да се адаптират към различни платежни методи.

Първата връзка с Бразилия може да мине през Португалия

PagBrasil вече търси споразумение за интеграция с португалската MB WAY.

Целта е португалските потребители да могат да използват собственото си приложение за мобилни плащания, когато пазаруват в Бразилия.

Това би могло да бъде първа стъпка към свързването на европейската платформа, която обединява решения като Wero, Bizum и Bancomat, с мрежи извън Европа.

Именно тук се появява и по-големият въпрос. Ако Европа изгради собствена инфраструктура за плащания на своя територия, но европейците продължават да разчитат на Visa и Mastercard всеки път, когато пътуват извън континента, зависимостта няма да изчезне напълно.

Затова според Хофман правителствата и частният сектор трябва да дадат приоритет на свързването на вече съществуващите регионални системи, вместо непременно да се опитват да налагат една централизирана платежна мрежа.

Дигиталното евро остава част от европейския отговор, но паралелно с него вече се оформя и друга посока – мрежа от различни платежни системи, които могат да работят помежду си. Ако този модел се развие, алтернативата на Visa и Mastercard може да се окаже не една нова карта, а начин различните банкови приложения да плащат директно едно с друго.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: Euronews    
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