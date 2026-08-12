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Божидар Саръбоюков с исторически бронз: България отново с медал от Евро по лека атлетика

22-годишният българин спечели отличието в скока на дължина в Бирмингам след драматичен последен опит

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 7 часа / 12 август 2026, 07:00
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Б ожидар Саръбоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на европейското първенство по лека атлетика на открито в Бирмингам и донесе първо отличие за България от континентален шампионат на открито от осем години.

22-годишният българин стигна до третото място с най-силния си опит – 8,26 метра, постигнат при последния му шести скок и насрещен вятър от 1,7 м/сек. Саръбоюков показа изключителна постоянност във финала, като записа още четири скока над границата от 8 метра – 8,03, 8,05, 8,09 и 8,10 метра.

Развръзката беше особено драматична. Световният шампион в зала от Торун 2026 Жерсон Балде от Португалия временно измести българина от третата позиция с 8,18 метра в последния си опит.

Саръбоюков обаче отговори по най-добрия възможен начин – веднага след това постигна 8,26 метра и си върна третото място, осигурявайки си място на почетната стълбичка.

  • Четвърти пореден европейски триумф за Тентоглу

Титлата спечели една от големите звезди в дисциплината – Милтиадис Тентоглу от Гърция. Двукратният олимпийски шампион от Токио 2020 и Париж 2024 и световен първенец от Будапеща 2023 триумфира с най-добър резултат от 8,44 метра.

Тентоглу постигна шампионския скок в четвъртия си опит, след което се отказа от последните два. Така той спечели четвърта поредна европейска титла в скока на дължина.

Сребърният медал остана за Зимон Еамер от Швейцария, който записа 8,29 метра. Той е бронзов медалист от световното първенство в Юджийн през 2022 г. и от европейското първенство в Рим през 2024 г.

  • Нов голям медал за Саръбоюков

За Божидар Саръбоюков бронзът в Бирмингам е поредно отличие от голямо международно състезание при мъжете.

През 2025 г. той спечели европейската титла в зала в Апелдорн, Нидерландия, а през 2026 г. взе бронз от световното първенство на закрито в Торун.

Последният медал за България от европейско първенство по лека атлетика на открито преди успеха на Саръбоюков беше спечелен от Мирела Демирева. Тя завоюва сребро в скока на височина в Берлин през 2018 г.

Условията в Бирмингам направиха състезанието в скока на дължина особено трудно. Силният насрещен вятър на моменти достигаше около 3 м/сек и сериозно затрудняваше атлетите.

Въпреки неблагоприятните условия Саръбоюков успя не само да премине границата от 8 метра пет пъти, но и да запази концентрация до последния си опит, който му донесе бронзовия медал.

Редактор: Василена Василева
Източник: Димитър Вельов/БТА    
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