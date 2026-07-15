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Нина Добрев показа новото си гадже след раздялата с Шон Уайт

Родната холивудска звезда Нина Добрев направи първата си публична изява с новото си гадже, австралийския модел Дъги Джоузеф, десет месеца след края на връзката си и годежа с олимпийския шампион по сноуборд Шон Уайт

15 юли 2026, 13:40
Нина Добрев показа новото си гадже след раздялата с Шон Уайт
Нина Добрев   
Източник: Getty Images

К анадската актриса с български корени Нина Добрев официално продължи напред след края на годежа си и изглежда по-щастлива от всякога. Звездата от „Дневниците на вампира“ бе уловена от папараци в Ню Йорк да демонстрира изключително близки отношения с атрактивния австралийски модел Дъги Джоузеф. Това е първата публична връзка за 37-годишната актриса след неочакваната ѝ раздяла с легендарния олимпийски сноубордист Шон Уайт през есента на миналата година.

  • Романтична разходка и стил по улиците на Манхатън

Новата светска двойка бе забелязана да се наслаждава на слънчевото време в Ню Йорк, като двамата не криеха симпатиите си и вървяха плътно прегърнати. За романтичното излизане Нина Добрев бе заложила на елегантна синя копринена рокля, съчетана с подходяща шапка, кремави равни обувки и бял пуловер, небрежно преметнат през раменете ѝ. Новият ѝ любим, който е на 35 години, изглеждаше също толкова стилно в класическа бяла тениска, сини панталони и зелена шапка. По време на разходката им из града Дъги кавалерийски целуваше актрисата по бузата, докато двамата заедно разхождаха нейното любимо куче Маверик.

Макар и двамата все още да не са коментирали романса си официално пред медиите, искрите между тях бяха забелязани за първи път малко по-рано по време на тържество в чест на баскетболния отбор Ню Йорк Никс. Тогава очевидци ги заснеха да вървят с ръце, мушнати в задните джобове на дънките на другия – жест, който не остави никакво съмнение относно характера на техните взаимоотношения.

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Дъги Джоузеф е добре познато име в модния бизнес, като е дефилирал за гиганти като Ralph Lauren и Hugo Boss. Освен това той е съосновател на успешния бранд за мъжка козметика Bondi Skin Co., вдъхновен от желанието да предложи на мъжете лесни и качествени решения за грижа за кожата против стареене.
 

Източник: www.hola.com    
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