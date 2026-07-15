Нина Добрев показа новото си гадже след раздялата с Шон Уайт

К анадската актриса с български корени Нина Добрев официално продължи напред след края на годежа си и изглежда по-щастлива от всякога. Звездата от „Дневниците на вампира“ бе уловена от папараци в Ню Йорк да демонстрира изключително близки отношения с атрактивния австралийски модел Дъги Джоузеф. Това е първата публична връзка за 37-годишната актриса след неочакваната ѝ раздяла с легендарния олимпийски сноубордист Шон Уайт през есента на миналата година.
Nina Dobrev Debuts Romance With Model Dougie Joseph After Shaun White Breakup https://t.co/l4Ub3i3Uks— E! News (@enews) July 13, 2026
- Романтична разходка и стил по улиците на Манхатън
Новата светска двойка бе забелязана да се наслаждава на слънчевото време в Ню Йорк, като двамата не криеха симпатиите си и вървяха плътно прегърнати. За романтичното излизане Нина Добрев бе заложила на елегантна синя копринена рокля, съчетана с подходяща шапка, кремави равни обувки и бял пуловер, небрежно преметнат през раменете ѝ. Новият ѝ любим, който е на 35 години, изглеждаше също толкова стилно в класическа бяла тениска, сини панталони и зелена шапка. По време на разходката им из града Дъги кавалерийски целуваше актрисата по бузата, докато двамата заедно разхождаха нейното любимо куче Маверик.
Who Is Nina Dobrev’s Rumored Boyfriend? All About Australian Model Dougie Joseph https://t.co/lGpVnRE1MX— People (@people) July 14, 2026
Макар и двамата все още да не са коментирали романса си официално пред медиите, искрите между тях бяха забелязани за първи път малко по-рано по време на тържество в чест на баскетболния отбор Ню Йорк Никс. Тогава очевидци ги заснеха да вървят с ръце, мушнати в задните джобове на дънките на другия – жест, който не остави никакво съмнение относно характера на техните взаимоотношения.
Нова любов? Засякоха Нина Добрев с мистериозен красавец
Дъги Джоузеф е добре познато име в модния бизнес, като е дефилирал за гиганти като Ralph Lauren и Hugo Boss. Освен това той е съосновател на успешния бранд за мъжка козметика Bondi Skin Co., вдъхновен от желанието да предложи на мъжете лесни и качествени решения за грижа за кожата против стареене.
- Миналото остава в историята
Новият романс на Нина Добрев започва десет месеца след като тя и Шон Уайт шокираха своите почитатели, обявявайки края на годежа си в края на миналата година. Двамата бяха заедно в продължение на пет години, през които актрисата бе най-големият поддръжник на спортиста по време на Зимните олимпийски игри, а той я придружаваше на най-бляскавите филмови премиери. Официалната причина за раздялата им така и не бе разкрита, но близки до двойката споделиха, че решението е било взаимно и изключително трудно, взето с много обич и взаимно уважение.
@zwhc0 Nina Dobrev and Douglas Joseph are officially together.#ninadobrev #elenagilbert #thevampirediaries #shaunwhite #breakup ♬ Something Going On - Kompa Gouyad Extended Mix - Kaysha
Раздялата им бе продиктувана от усещането, че е време да поемат по различни пътища, въпреки плановете им за общ дом и семейство.
Междувременно Шон Уайт също бе забелязан в компанията на модела Анджела Гартън през последните месеци.