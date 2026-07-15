Нина Добрев показа новото си гадже след раздялата с Шон Уайт

К анадската актриса с български корени Нина Добрев официално продължи напред след края на годежа си и изглежда по-щастлива от всякога. Звездата от „Дневниците на вампира“ бе уловена от папараци в Ню Йорк да демонстрира изключително близки отношения с атрактивния австралийски модел Дъги Джоузеф. Това е първата публична връзка за 37-годишната актриса след неочакваната ѝ раздяла с легендарния олимпийски сноубордист Шон Уайт през есента на миналата година.

Nina Dobrev Debuts Romance With Model Dougie Joseph After Shaun White Breakup https://t.co/l4Ub3i3Uks — E! News (@enews) July 13, 2026

Романтична разходка и стил по улиците на Манхатън

Новата светска двойка бе забелязана да се наслаждава на слънчевото време в Ню Йорк, като двамата не криеха симпатиите си и вървяха плътно прегърнати. За романтичното излизане Нина Добрев бе заложила на елегантна синя копринена рокля, съчетана с подходяща шапка, кремави равни обувки и бял пуловер, небрежно преметнат през раменете ѝ. Новият ѝ любим, който е на 35 години, изглеждаше също толкова стилно в класическа бяла тениска, сини панталони и зелена шапка. По време на разходката им из града Дъги кавалерийски целуваше актрисата по бузата, докато двамата заедно разхождаха нейното любимо куче Маверик.

Who Is Nina Dobrev’s Rumored Boyfriend? All About Australian Model Dougie Joseph https://t.co/lGpVnRE1MX — People (@people) July 14, 2026

Макар и двамата все още да не са коментирали романса си официално пред медиите, искрите между тях бяха забелязани за първи път малко по-рано по време на тържество в чест на баскетболния отбор Ню Йорк Никс. Тогава очевидци ги заснеха да вървят с ръце, мушнати в задните джобове на дънките на другия – жест, който не остави никакво съмнение относно характера на техните взаимоотношения.

Нова любов? Засякоха Нина Добрев с мистериозен красавец

Дъги Джоузеф е добре познато име в модния бизнес, като е дефилирал за гиганти като Ralph Lauren и Hugo Boss. Освен това той е съосновател на успешния бранд за мъжка козметика Bondi Skin Co., вдъхновен от желанието да предложи на мъжете лесни и качествени решения за грижа за кожата против стареене.

