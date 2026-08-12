Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис уловен с TikTok звездата Аликз Ърл в лондонски клуб

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис бе уловен в компанията на популярната TikTok звезда Аликз Ърл в нощен клуб в Лондон. Двамата са били забелязани да напускат луксозния частен клуб The 22 в ранните часове на четвъртък сутринта.

Според очевидци и видеоклипове, разпространени от популярния светски профил DeuxMoi, Норис е бил толкова очарован от компанията на американската инфлуенсърка, че е помолил охраната да държи клуба отворен още един час след стандартния час за затваряне (3:00 ч. сутринта), само за да могат да прекарат още малко време заедно.

Двойката вече бе забелязана заедно в Кан, а Аликз бе специален гост на състезанието от Формула 1 в Монако. Точно след този уикенд бившата приятелка на Норис – моделът Маргарида Корсейро, го последва в Instagram, което мнозина интерпретираха като ясен знак за зараждащ се романс между Ландо и Аликз.

Аликз Ърл, която прекрати двегодишната си връзка с играча от НФЛ Бракстън Бериос през декември, е в полезрението на обществеността през последните месеци и заради предполагаемата си афера с легендарния Том Брейди, който е с 23 години по-възрастен от нея. Двамата бяха видени да се целуват на новогодишно яхтено парти, а по-късно и по време на Супербоул, където според свидетели Брейди се е опитвал да стои далеч от медийното внимание.