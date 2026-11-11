Никола Цолов участва в нов тест във Формула 1

Н икола Цолов взе участие в своя втори тест с болид от Формула 1.
Българинът е на унгарската „Хунгароринг“ днес и в четвъртък, като той отново седна зад волана на миналогодишната кола на „Рейсинг Булс“.
Големият ден е тук: Никола Цолов прави исторически дебют във Формула 1
Този тест може да се окаже ключов в битката между Цолов и Лиам Лоусън за титулярното място във втория тим на „биковете“ за сезон 2027.
Никола вече направи един тест с VCARB 02 на „Имола“ в края на август.
На 30 октомври българинът направи своя дебют в официална сесия във Формула 1, заменяйки именно Лоусън в първата тренировка преди Гран При на Мексико Сити.
Вече е официално: Никола Цолов ще дебютира във Формула 1
В нея Цолов се представи повече от отлично, класирайки се 12-ти с пасив от само 0.126 секунди спрямо Арвид Линдблад.
Nikola Tsolov is back behind the wheel of a Formula 1 car! 💙🇧🇬 The Bulgarian is testing with Racing Bulls at the Hungaroring as he continues his preparations for a potential F1 future. https://t.co/Y1CkkBppNr— Everything Formula (@evrythngformu1a) November 11, 2026