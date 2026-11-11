Никола Цолов участва в нов тест във Формула 1

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Н икола Цолов взе участие в своя втори тест с болид от Формула 1.

Българинът е на унгарската „Хунгароринг“ днес и в четвъртък, като той отново седна зад волана на миналогодишната кола на „Рейсинг Булс“.

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Този тест може да се окаже ключов в битката между Цолов и Лиам Лоусън за титулярното място във втория тим на „биковете“ за сезон 2027.

Никола вече направи един тест с VCARB 02 на „Имола“ в края на август.

На 30 октомври българинът направи своя дебют в официална сесия във Формула 1, заменяйки именно Лоусън в първата тренировка преди Гран При на Мексико Сити.

Вече е официално: Никола Цолов ще дебютира във Формула 1

В нея Цолов се представи повече от отлично, класирайки се 12-ти с пасив от само 0.126 секунди спрямо Арвид Линдблад.