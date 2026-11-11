НАП откри касови апарати в кашони и нулеви обороти на пазар

Търговци на най-големия открит пазар в България, този в Димитровград, продават стоки, без да отчитат продажбите си, а касовите им апарати стоят неразопаковани в кашони. Това установиха инспектори от Главна дирекция „Фискален контрол“ на Националната агенция за приходите (НАП).

Само за два дни данъчните проверили десет магазина за търговия на едро и дребно с карго стоки от Турция. Във всички проверени обекти е установено едно и също нарушение - неиздаване на касова бележка.

НАП установи неиздаване на касови бележки в павилион в УНСС

Касовите апарати дори не били включвани

При първоначалните скрити наблюдения инспекторите установили, че в магазините няма фискални устройства, поставени на видно място.

След като се легитимирали и започнали явните проверки, служителите на НАП открили, че повечето търговци съхраняват касовите си апарати в оригиналните кашони, без дори да са ги разопаковали.

Устройствата не били включвани в електрическата мрежа, а при генериране на дневните отчети показвали 0,00 евро оборот.

Нарушения в над 70% от проверените заведения в София

Глоби и запечатване на магазини

Търговците и служителите, които са приели плащания за стоки, без да издадат касови бележки, ще получат актове за установяване на административни нарушения.

Освен санкциите обектите могат да бъдат запечатани за определен период. При повторно нарушение срокът може да достигне до един месец.

Може да не платите, докато не получите касова бележка

От приходната агенция напомнят, че потребителите имат право да задържат плащането към търговеца, докато не получат касова бележка.

Клиентите могат също да проверяват дали издадените фискални бонове са отчетени чрез мобилното приложение NRA Mobile, което сканира QR кода върху бележката.

Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи или други данъчни и осигурителни нарушения могат да се подават: