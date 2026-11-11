България

Разделят България на 4 региона

Въвежда се специфичен режим за град София

Николай Киров Николай Киров

11 ноември 2026, 18:58
Разделят България на 4 региона
Източник: iStock

П арламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление прие на първо четене проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, внесен от Министерския съвет на 20 октомври. С проектозакона се въвежда цялостна реформа в регионалното планиране в България, продиктувана от европейската класификация NUTS и натрупания опит от прилагането на интегрираните териториални инвестиции.

Законопроектът беше представен от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева, която обясни, че промените целят адаптиране на системата към новите изисквания и регламенти на Европейския съюз за новите райони, като самият закон задава законовата рамка и основата. Законопроектът отразява съответни промени и в Закона за устройство на територията, за да се синхронизират стратегическите документи по регионално и пространствено развитие и намаляването на регионалните дисбаланси. Георгиева заяви, че проектозаконът е първата стъпка за стартиране на реалната работа по интегрираните териториални стратегии за новите региони.

България сменя регионалната карта: Районите стават четири, София - отделнo

Основната промяна в проектозакона засяга териториалното деление, като цялата територия на страната се обособява в един регион от ниво 1, а досегашните 6 района за планиране от ниво 2 се трансформират в 4 нови региона - Столичен, Северен, Източен и Южен.

Столичният регион включва област София (столица); Северният - областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Търговище, Русе, Разград, Силистра; Източният - областите Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Сливен и Ямбол; Южният - областите София, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Кърджали.

Въвежда се специфичен режим за град София поради съвпадането на функциите на община, административна област от ниво 3 и регион за планиране от ниво 2. За Столичния регион не се изработва отделна Интегрирана териториална стратегия за развитие, а нейните функции се поемат пряко от Плана за интегрирано развитие на общината, предвижда проектозаконът.

София се разделя от България. Ето новото предложение за райониране

Планът за интегрирано развитие на Столична община, изпълняващ функциите на интегрирана териториална стратегия, се приема от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството след приемането му от Столичния общински съвет и след провеждане на съгласувателните процедури, приложими за интегрираните териториални стратегии, при условията и по реда на Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, предвиждат още законопроектът.

С друга промяна броят на Регионалните съвети за развитие се намалява от шест на четири. Членове на регионалния съвет за развитие на Столичния регион за планиране от ниво 2 са:  областният управител на област София (столица), кметът на Столична община, председателят на Общинския съвет на Столична община, кметовете на районите на територията на Столична община, се предлага в законопроекта.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Екатерина Тотева    
регионално развитие законопроект териториално деление
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Пуснаха румънския шофьор, задържан на АМ

Пуснаха румънския шофьор, задържан на АМ "Тракия", чакат експертизи

Разделят България на 4 региона

Разделят България на 4 региона

Руският посланик в САЩ почина внезапно

Руският посланик в САЩ почина внезапно

Две верижни катастрофи станаха на АМ

Две верижни катастрофи станаха на АМ "Хемус"

AI манията срещу реалността: Къде отиват милиардите на Big Tech?

AI манията срещу реалността: Къде отиват милиардите на Big Tech?

biss.bg
Защо кучето ми не пие вода, въпреки че изглежда жадно

Защо кучето ми не пие вода, въпреки че изглежда жадно

dogsandcats.bg
<p>Задържан е румънски шофьор на тир след катастрофата на "Тракия"</p>
Ексклузивно

Задържан е румънски шофьор на тир след катастрофата на "Тракия"

Преди 12 часа
Борисов: Хората още бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията
Ексклузивно

Борисов: Хората още бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията

Преди 10 часа
Над 50 свидетели са разпитани за трагедията на АМ „Тракия“, проверяват 20 автомобила
Ексклузивно

Над 50 свидетели са разпитани за трагедията на АМ „Тракия“, проверяват 20 автомобила

Преди 11 часа
Какво е състоянието на пострадалите при тежките катастрофи на АМ „Тракия“
Ексклузивно

Какво е състоянието на пострадалите при тежките катастрофи на АМ „Тракия“

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Румъния разкри кибератака срещу комуникацията с ЕС и НАТО

Румъния разкри кибератака срещу комуникацията с ЕС и НАТО

Свят Преди 56 минути

Румънският Национален център за киберразузнаване разследва кампании, организирани от Руската федерация

Когато едно плащане с карта се превърне в незабравимо кино преживяване: безценно

Когато едно плащане с карта се превърне в незабравимо кино преживяване: безценно

Парите ни Преди 1 час

Две двойки изживяха магията на 83-тия кинофестивал във Венеция, La biennale di Venezia с Mastercard, главен спонсор на фестивала, и Postbank Priority

България маха визите за дипломати от Косово

България маха визите за дипломати от Косово

България Преди 2 часа

Решението урежда визовия режим за дългосрочно пребиваване

Фалшиви глоби от МВР: Нова измама заплашва шофьорите

Фалшиви глоби от МВР: Нова измама заплашва шофьорите

Парите ни Преди 2 часа

Измамниците изпращат имейли за превишена скорост и заплашват със задържане на автомобила, ако глобата не бъде платена

Хванаха сирийски бежанци с незаконни мигранти от Мароко

Хванаха сирийски бежанци с незаконни мигранти от Мароко

България Преди 2 часа

Деветима са задържани в ГПУ-Елхово

Фактчек: Има ли край Киев затвор за мъчения на войници?

Фактчек: Има ли край Киев затвор за мъчения на войници?

Свят Преди 2 часа

Съобщения в социалните мрежи за измъчвани украински войници в таен затвор предизвикаха протести в Украйна

Роберта Мецола в ЕП: Съболезнования за България

Роберта Мецола в ЕП: Съболезнования за България

Свят Преди 3 часа

Парламентът одобри на първо четене поетапното увеличение на данъчните оценки на имотите

Парламентът одобри на първо четене поетапното увеличение на данъчните оценки на имотите

Парите ни Преди 3 часа

Увеличението започва с 30% през 2027 г., а до 2029 г. оценките трябва да се удвоят

Обявиха два извънредни неучебни дни в 119. СУ в София

Обявиха два извънредни неучебни дни в 119. СУ в София

България Преди 3 часа

Температурата в класните стаи е паднала до едва 13 градуса при норма от изискуеми минимум 18 градуса

НАП откри касови апарати в кашони и нулеви обороти на пазар

НАП откри касови апарати в кашони и нулеви обороти на пазар

Парите ни Преди 3 часа

При проверка на десет магазина в Димитровград не е издадена нито една касова бележка. Обектите са застрашени от запечатване

Мистерията „Алис Хуанг“: Къде изчезна предполагаемата китайска шпионка, свързана с шефа на Nvidia?

Мистерията „Алис Хуанг“: Къде изчезна предполагаемата китайска шпионка, свързана с шефа на Nvidia?

Свят Преди 3 часа

Пълна мистерия около местонахождението на предполагаемата китайска шпионка Алис Хуанг. Дори онлайн разследващите в Китай не могат да открият следа от жената, спрягана за близка до главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг

„Не можеш да напишеш „жертва“ без „аз“: Златна статуя на Тръмп изникна във Вашингтон

„Не можеш да напишеш „жертва“ без „аз“: Златна статуя на Тръмп изникна във Вашингтон

Свят Преди 3 часа

Сатиричен паметник, озаглавен „Пешеходецът“, осмя Доналд Тръмп в близост до Националния мол във Вашингтон. Монументът изобразява президента, преглеждащ крака си, и припомня медицинското му освобождаване от войната във Виетнам заради костни шипове

Европа подготвя алтернатива на Patriot - Украйна отваря офис на FREYJA в Дания

Европа подготвя алтернатива на Patriot - Украйна отваря офис на FREYJA в Дания

Свят Преди 3 часа

Проектът предвижда разработването на по-достъпни ракети за прехващане на балистични заплахи с участието на европейски партньори

Стачка и блокади в Испания заради жилищната криза

Стачка и блокади в Испания заради жилищната криза

Свят Преди 3 часа

Размерът на демонстрациите ще бъде показателен преди изборите на 29 ноември

Апелативният съд отмени домашния арест на Бургазлиев

Апелативният съд отмени домашния арест на Бургазлиев

България Преди 3 часа

Потвърдена е мярката му за неотклонение "задържане под стража"

Големият парадокс: Изгаряме милиарди за AI, а ползваме чатботовете просто като Google

Големият парадокс: Изгаряме милиарди за AI, а ползваме чатботовете просто като Google

Свят Преди 4 часа

Докато се изливат милиарди в AI и губи свободен паричен поток, масовият потребител ползва чатботовете просто като обикновена търсачка. Анализът е на финансовия експерт Павел Бандилов за BISS.bg относно паниката на пазарите и границите на еуфорията

Всичко от днес

От мрежата

11 породи шпаньоли, които ще откраднат сърцето ви (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

15 породи кучета с тигрова окраска, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg
1

Без валежи, но с гъсти мъгли и вятър в четвъртък

sinoptik.bg
1

Три занимания, с които да се отдадем на есенната магия

sinoptik.bg

Леонардо ди Каприо на 52: Кои са жените, оставили следа в живота на холивудската звезда

Edna.bg

На 64 Деми Мур изглежда зашеметяващо, но животът ѝ далеч не е бил приказка

Edna.bg

Освободиха задържания шофьор след катастрофата на „Тракия”

Nova.bg

„Само дишай, всички те обичат“: Разказите на хората, които се бориха за чуждия живот на „Тракия“

Nova.bg