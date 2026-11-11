Парламентът одобри на първо четене поетапното увеличение на данъчните оценки на имотите

Парламентът одобри на първо четене поетапното увеличаване на данъчните оценки на недвижимите имоти през следващите три години. Промените в Закона за местните данъци и такси, внесени от Министерския съвет, предвиждат актуализация с 30% през 2027 г. и с по 35% през 2028 и 2029 г.

Законопроектът беше подкрепен от 124 депутати от „Прогресивна България“. Против гласуваха 48 народни представители от ГЕРБ-СДС, ДПС и „Продължаваме промяната“, а осем депутати от „Демократична България“ се въздържаха.

Одобриха скока на данъчните оценки на имотите

Какво се променя за собствениците на имоти

Актуализацията ще обхване сградите, земите, подобренията и земеделските земи.

Предвижда се поетапно увеличение на базисните стойности, използвани за изчисляване на данъчните оценки, така че до края на 2029 г. те да станат двойно по-високи.

По-високата данъчна оценка ще се отрази и върху размера на данък „сгради“, тъй като той се изчислява въз основа на данъчната оценка и ставката, определена от съответната община.

Ще се увеличи ли и такса „смет“

Одобреният на първо четене законопроект предвижда новите данъчни оценки да не се използват при определянето на таксата за битови отпадъци.

Това означава, че актуализацията на оценките няма да води автоматично до увеличение на такса „смет“ по този механизъм.

По време на дебата от управляващото мнозинство посочиха, че за изчисляването на таксата ще се запази равнището на данъчните оценки от 2026 г.

Данъчните оценки на имотите скачат със 100% до 2029 г.

Колко повече пари ще получат общините

Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова представи очаквания ефект от промените върху общинските бюджети.

Според разчетите допълнителните приходи ще бъдат:

73,4 млн. евро през 2027 г.;

172,1 млн. евро през 2028 г.;

270,7 млн. евро през 2029 г.

Законопроектът предвижда също удължаване на сроковете за връчване на съобщенията за данък върху недвижимите имоти и за ползване на отстъпката при предплащане на целия годишен данък за 2027 г.

Предлага се и актуализиране на глобите и имуществените санкции, част от които не са променяни от 2007 г.

Опозицията предупреди за по-високи данъци

По време на дебатите представители на опозицията се обявиха против предложеното увеличение.

Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС заяви, че актуализирането на данъчните оценки е важен въпрос, но според нея предложеният подход е прибързан и не отчита различията между цените на имотите в отделните региони.

Данъчните оценки на имотите скачат с 30% през 2027 г., няма да се отрази върху такса "смет"

Тя предупреди, че по-високите оценки ще доведат до увеличение на данък „сгради“, като до 2029 г. данъчната тежест за собствениците може да нарасне значително.

От ДПС също възразиха срещу промените. Айтен Сабри посочи, че преди въвеждането на подобно увеличение трябва да се направи оценка на отражението му върху домакинствата.

Цончо Ганев от „Възраждане“ определи предложението като сериозно допълнително натоварване за всички собственици на недвижими имоти.

Управляващите защитиха увеличението

Георги Чакъров от „Прогресивна България“ посочи, че базисните данъчни стойности на сградите не са актуализирани от 2007 г., докато разликата между пазарните цени и данъчните оценки е нараснала значително.

По думите му увеличението ще осигури допълнителни средства за местните дейности на общините.

Той призна, че собствениците ще понесат допълнителна данъчна тежест, но подчерта, че общинските съвети имат правомощия да определят ставките на местните данъци в законовите граници.

Отхвърлиха облекчение за туристическия бизнес

Парламентът не подкрепи отделния законопроект на Димитър Найденов от „Демократична България“, който предвиждаше отпадане на годишната декларация за туристически данък.

Предложението имаше за цел да намали административната тежест за хотелиери и други лица, предлагащи нощувки, тъй като необходимата информация вече се подава в Единната система за туристическа информация.

Министерството на финансите обаче възрази с аргумента, че декларацията позволява да бъдат извършвани корекции при неправилно подадени данни.

Промените в данъчните оценки все още не са окончателни. Предстои разглеждането и гласуването им на второ четене в Народното събрание.