България

Хванаха сирийски бежанци с незаконни мигранти от Мароко

Деветима са задържани в ГПУ-Елхово

Николай Киров Николай Киров

11 ноември 2026, 17:24
Хванаха сирийски бежанци с незаконни мигранти от Мароко
Източник: ГД „Гранична полиция“

С лужители на Гранично полицейско управление – Елхово вчера се опитали да спрат за проверка два автомобила, заподозрени за трафик на незаконни мигранти. Колите са засечени в района на село Гранитово. 

Водачите не се подчинили на подадения звуков и светлинен сигнал за спиране от граничните полицаи. Малко след това са спрени и задържани от два гранични полицейски наряда близо до разклона на село Бояново.

Чужденец, превозвал нелегални мигранти, се удари в полицейска кола в Ямбол

При извършената проверка са установени осем чужди граждани. В едната кола са установени 5 незаконни мигранти от Мароко – трима на задната седалка и двама в багажника. Шофирал е 21-годишен сириец с карта за хуманитарен статут.

В другия, който е изпълнявал ролята на пилотиращ автомобил, са установени още двама сирийци също с карти за хуманитарен статут у нас. Малко по-късно граничните полицаи са задържали в района на село Мелница 20-годишен сириец без документи, който е превел мароканците през границата и ги е предал за транспортиране към вътрешността на страната.

След гонка: Камион с мигранти се заклещи на улица в ямболско село (ВИДЕО)

Деветимата са задържани в ГПУ-Елхово. Работата по случая продължава. 

Източник: ГД „Гранична полиция“

 

Редактор: Николай Киров
Източник: ГД „Гранична полиция“    
Гранична полиция Елхово трафик на мигранти
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Пуснаха румънския шофьор, задържан на АМ

Пуснаха румънския шофьор, задържан на АМ "Тракия", чакат експертизи

Разделят България на 4 региона

Разделят България на 4 региона

Руският посланик в САЩ почина внезапно

Руският посланик в САЩ почина внезапно

Две верижни катастрофи станаха на АМ

Две верижни катастрофи станаха на АМ "Хемус"

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Max & Mila's World – какво предлага новият бранд на Lidl за четириногия ни приятел?

Max & Mila's World – какво предлага новият бранд на Lidl за четириногия ни приятел?

dogsandcats.bg
<p>Задържан е румънски шофьор на тир след катастрофата на "Тракия"</p>
Ексклузивно

Задържан е румънски шофьор на тир след катастрофата на "Тракия"

Преди 12 часа
Борисов: Хората още бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията
Ексклузивно

Борисов: Хората още бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията

Преди 10 часа
Над 50 свидетели са разпитани за трагедията на АМ „Тракия“, проверяват 20 автомобила
Ексклузивно

Над 50 свидетели са разпитани за трагедията на АМ „Тракия“, проверяват 20 автомобила

Преди 11 часа
Какво е състоянието на пострадалите при тежките катастрофи на АМ „Тракия“
Ексклузивно

Какво е състоянието на пострадалите при тежките катастрофи на АМ „Тракия“

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Румъния разкри кибератака срещу комуникацията с ЕС и НАТО

Румъния разкри кибератака срещу комуникацията с ЕС и НАТО

Свят Преди 55 минути

Румънският Национален център за киберразузнаване разследва кампании, организирани от Руската федерация

Правителството одобри военни сделки с Испания, Франция и Италия

Правителството одобри военни сделки с Испания, Франция и Италия

България Преди 1 час

България и Испания съвместно ще придобият анти-дрон системи

Фалшиви глоби от МВР: Нова измама заплашва шофьорите

Фалшиви глоби от МВР: Нова измама заплашва шофьорите

Парите ни Преди 2 часа

Измамниците изпращат имейли за превишена скорост и заплашват със задържане на автомобила, ако глобата не бъде платена

Фактчек: Има ли край Киев затвор за мъчения на войници?

Фактчек: Има ли край Киев затвор за мъчения на войници?

Свят Преди 2 часа

Съобщения в социалните мрежи за измъчвани украински войници в таен затвор предизвикаха протести в Украйна

Парламентът одобри на първо четене поетапното увеличение на данъчните оценки на имотите

Парламентът одобри на първо четене поетапното увеличение на данъчните оценки на имотите

Парите ни Преди 3 часа

Увеличението започва с 30% през 2027 г., а до 2029 г. оценките трябва да се удвоят

Обявиха два извънредни неучебни дни в 119. СУ в София

Обявиха два извънредни неучебни дни в 119. СУ в София

България Преди 3 часа

Температурата в класните стаи е паднала до едва 13 градуса при норма от изискуеми минимум 18 градуса

НАП откри касови апарати в кашони и нулеви обороти на пазар

НАП откри касови апарати в кашони и нулеви обороти на пазар

Парите ни Преди 3 часа

При проверка на десет магазина в Димитровград не е издадена нито една касова бележка. Обектите са застрашени от запечатване

Мистерията „Алис Хуанг“: Къде изчезна предполагаемата китайска шпионка, свързана с шефа на Nvidia?

Мистерията „Алис Хуанг“: Къде изчезна предполагаемата китайска шпионка, свързана с шефа на Nvidia?

Свят Преди 3 часа

Пълна мистерия около местонахождението на предполагаемата китайска шпионка Алис Хуанг. Дори онлайн разследващите в Китай не могат да открият следа от жената, спрягана за близка до главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг

„Не можеш да напишеш „жертва“ без „аз“: Златна статуя на Тръмп изникна във Вашингтон

„Не можеш да напишеш „жертва“ без „аз“: Златна статуя на Тръмп изникна във Вашингтон

Свят Преди 3 часа

Сатиричен паметник, озаглавен „Пешеходецът“, осмя Доналд Тръмп в близост до Националния мол във Вашингтон. Монументът изобразява президента, преглеждащ крака си, и припомня медицинското му освобождаване от войната във Виетнам заради костни шипове

Европа подготвя алтернатива на Patriot - Украйна отваря офис на FREYJA в Дания

Европа подготвя алтернатива на Patriot - Украйна отваря офис на FREYJA в Дания

Свят Преди 3 часа

Проектът предвижда разработването на по-достъпни ракети за прехващане на балистични заплахи с участието на европейски партньори

Стачка и блокади в Испания заради жилищната криза

Стачка и блокади в Испания заради жилищната криза

Свят Преди 3 часа

Размерът на демонстрациите ще бъде показателен преди изборите на 29 ноември

Апелативният съд отмени домашния арест на Бургазлиев

Апелативният съд отмени домашния арест на Бургазлиев

България Преди 3 часа

Потвърдена е мярката му за неотклонение "задържане под стража"

Големият парадокс: Изгаряме милиарди за AI, а ползваме чатботовете просто като Google

Големият парадокс: Изгаряме милиарди за AI, а ползваме чатботовете просто като Google

Свят Преди 4 часа

Докато се изливат милиарди в AI и губи свободен паричен поток, масовият потребител ползва чатботовете просто като обикновена търсачка. Анализът е на финансовия експерт Павел Бандилов за BISS.bg относно паниката на пазарите и границите на еуфорията

„Ще се видим скоро“: Осъден убиец отправи зловеща заплаха към Ръсел Бранд от затвора

„Ще се видим скоро“: Осъден убиец отправи зловеща заплаха към Ръсел Бранд от затвора

Свят Преди 4 часа

Осъденият за изнасилване комик Ръсел Бранд получи зловеща закана в социалните мрежи от затворник, излежаващ доживотна присъда. Според бивши пазачи и затворници, актьорът е мишена и прекарва дните си в килията в денонощни молитви и медитация

"Hallo" вместо "привет": Без руски език в латвийските училища

"Hallo" вместо "привет": Без руски език в латвийските училища

Свят Преди 4 часа

Това е част от тенденция, с която Латвия иска да се отдалечи от Русия и в същото време да се ориентира по-силно към Европа

Джип се блъсна в камион на АМ „Тракия”

Джип се блъсна в камион на АМ „Тракия”

България Преди 4 часа

В участъка се извършват ремонтни работи и с необходимата сигнализация е указана по-ниска максимална скоростта

Всичко от днес

От мрежата

15 породи кучета с тигрова окраска, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg

11 породи шпаньоли, които ще откраднат сърцето ви (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Без валежи, но с гъсти мъгли и вятър в четвъртък

sinoptik.bg
1

Три занимания, с които да се отдадем на есенната магия

sinoptik.bg

Леонардо ди Каприо на 52: Кои са жените, оставили следа в живота на холивудската звезда

Edna.bg

На 64 Деми Мур изглежда зашеметяващо, но животът ѝ далеч не е бил приказка

Edna.bg

Освободиха задържания шофьор след катастрофата на „Тракия”

Nova.bg

„Само дишай, всички те обичат“: Разказите на хората, които се бориха за чуждия живот на „Тракия“

Nova.bg