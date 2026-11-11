Хванаха сирийски бежанци с незаконни мигранти от Мароко

С лужители на Гранично полицейско управление – Елхово вчера се опитали да спрат за проверка два автомобила, заподозрени за трафик на незаконни мигранти. Колите са засечени в района на село Гранитово.

Водачите не се подчинили на подадения звуков и светлинен сигнал за спиране от граничните полицаи. Малко след това са спрени и задържани от два гранични полицейски наряда близо до разклона на село Бояново.

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При извършената проверка са установени осем чужди граждани. В едната кола са установени 5 незаконни мигранти от Мароко – трима на задната седалка и двама в багажника. Шофирал е 21-годишен сириец с карта за хуманитарен статут.

В другия, който е изпълнявал ролята на пилотиращ автомобил, са установени още двама сирийци също с карти за хуманитарен статут у нас. Малко по-късно граничните полицаи са задържали в района на село Мелница 20-годишен сириец без документи, който е превел мароканците през границата и ги е предал за транспортиране към вътрешността на страната.

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Деветимата са задържани в ГПУ-Елхово. Работата по случая продължава.