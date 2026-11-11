Русия отрече връзка със задържания висш американски военен

К ремъл отрече Русия да е свързана с високопоставения американски военен, арестуван във Великобритания по подозрения в подпомагане на руското разузнаване, предаде „Ройтерс“.

Помолен за коментар, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес пред журналисти:

„Нямаме абсолютно нищо общо с този случай и той няма абсолютно нищо общо с нас.“

Лондон задържа военен от САЩ за шпионаж за Русия

Припомняме, че акцията бе извършена във вторник от британските части за борба с тероризма в координация с американските власти, военни представители и ФБР.

Високопоставен представител на НАТО е потвърдил пред Си Ен Ен, че военнослужещият е бил назначен към Корпуса за бързо реагиране на съюзническите сили - британско командване на НАТО, базирано в Глостър.

Задържаният е заподозрян в престъпления по два текста от британския Закон за националната сигурност от 2023 г. - незаконно боравене със защитена информация и оказване на помощ на чуждестранна разузнавателна служба. Според полицията държавата, за която е шпионирал, е Русия.

Според американския бригаден генерал Шон Станчън става дума за високопоставен военен, на когото е била поверена чувствителна информация.