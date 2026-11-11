Свят

Русия отрече връзка със задържания висш американски военен

Според полицията държавата, за която е шпионирал, е Русия

Николай Киров Николай Киров

11 ноември 2026, 19:52
Русия отрече връзка със задържания висш американски военен
Източник: AP/БТА

К ремъл отрече Русия да е свързана с високопоставения американски военен, арестуван във Великобритания по подозрения в подпомагане на руското разузнаване, предаде „Ройтерс“.

Помолен за коментар, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес пред журналисти:

„Нямаме абсолютно нищо общо с този случай и той няма абсолютно нищо общо с нас.“

Лондон задържа военен от САЩ за шпионаж за Русия

Припомняме, че акцията бе извършена във вторник от британските части за борба с тероризма в координация с американските власти, военни представители и ФБР.

Високопоставен представител на НАТО е потвърдил пред Си Ен Ен, че военнослужещият е бил назначен към Корпуса за бързо реагиране на съюзническите сили - британско командване на НАТО, базирано в Глостър.

Задържаният е заподозрян в престъпления по два текста от британския Закон за националната сигурност от 2023 г. - незаконно боравене със защитена информация и оказване на помощ на чуждестранна разузнавателна служба. Според полицията държавата, за която е шпионирал, е Русия.

Според американския бригаден генерал Шон Станчън става дума за високопоставен военен, на когото е била поверена чувствителна информация.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Елена Инджева    
шпионаж Русия САЩ
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Нов заподозрян във връзка с убийството на Илиян Филипов

Нов заподозрян във връзка с убийството на Илиян Филипов

Разделят България на 4 региона

Разделят България на 4 региона

Зеленски: Русия понася загуби на бойното поле, затова ползва зимата като оръжие

Зеленски: Русия понася загуби на бойното поле, затова ползва зимата като оръжие

Руският посланик в САЩ почина внезапно

Руският посланик в САЩ почина внезапно

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
10 малки кучета с голям характер и ярка индивидуалност

10 малки кучета с голям характер и ярка индивидуалност

dogsandcats.bg
<p>Задържан е румънски шофьор на тир след катастрофата на "Тракия"</p>
Ексклузивно

Задържан е румънски шофьор на тир след катастрофата на "Тракия"

Преди 15 часа
Борисов: Хората още бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията
Ексклузивно

Борисов: Хората още бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията

Преди 13 часа
Над 50 свидетели са разпитани за трагедията на АМ „Тракия“, проверяват 20 автомобила
Ексклузивно

Над 50 свидетели са разпитани за трагедията на АМ „Тракия“, проверяват 20 автомобила

Преди 14 часа
Какво е състоянието на пострадалите при тежките катастрофи на АМ „Тракия“
Ексклузивно

Какво е състоянието на пострадалите при тежките катастрофи на АМ „Тракия“

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

В РС Македония погнаха опозицията заради сръбска банка

В РС Македония погнаха опозицията заради сръбска банка

Свят Преди 23 минути

От прокуратурата са потвърдили сигналите, без да споделят повече информация

Ефремова: Няма да допуснем намаляване на възнагражденията на личните асистенти

Ефремова: Няма да допуснем намаляване на възнагражденията на личните асистенти

България Преди 28 минути

Жена беше блъсната от микробус в Перник

Жена беше блъсната от микробус в Перник

България Преди 2 часа

По случая е образувано досъдебно производство

„Само дишай, всички те обичат“: Историите на героите от АМ „Тракия“

„Само дишай, всички те обичат“: Историите на героите от АМ „Тракия“

България Преди 3 часа

Часове след трагедията социалните мрежи се изпълниха с разкази на оцелели

Когато едно плащане с карта се превърне в незабравимо кино преживяване: безценно

Когато едно плащане с карта се превърне в незабравимо кино преживяване: безценно

Парите ни Преди 4 часа

Две двойки изживяха магията на 83-тия кинофестивал във Венеция, La biennale di Venezia с Mastercard, главен спонсор на фестивала, и Postbank Priority

Правителството одобри военни сделки с Испания, Франция и Италия

Правителството одобри военни сделки с Испания, Франция и Италия

България Преди 5 часа

България и Испания съвместно ще придобият анти-дрон системи

Правителството дава нова целева помощ за Коледа и Великден

Правителството дава нова целева помощ за Коледа и Великден

България Преди 5 часа

Получената помощ няма да се счита за доход при определяне на правото на други помощи

България маха визите за дипломати от Косово

България маха визите за дипломати от Косово

България Преди 5 часа

Решението урежда визовия режим за дългосрочно пребиваване

Фалшиви глоби от МВР: Нова измама заплашва шофьорите

Фалшиви глоби от МВР: Нова измама заплашва шофьорите

Парите ни Преди 5 часа

Измамниците изпращат имейли за превишена скорост и заплашват със задържане на автомобила, ако глобата не бъде платена

Хванаха сирийски бежанци с незаконни мигранти от Мароко

Хванаха сирийски бежанци с незаконни мигранти от Мароко

България Преди 5 часа

Деветима са задържани в ГПУ-Елхово

Две верижни катастрофи станаха на АМ "Хемус"

Две верижни катастрофи станаха на АМ "Хемус"

България Преди 6 часа

В района на второто произшествие е създадена организация за пренасочване на движението

Фактчек: Има ли край Киев затвор за мъчения на войници?

Фактчек: Има ли край Киев затвор за мъчения на войници?

Свят Преди 6 часа

Съобщения в социалните мрежи за измъчвани украински войници в таен затвор предизвикаха протести в Украйна

Роберта Мецола в ЕП: Съболезнования за България

Роберта Мецола в ЕП: Съболезнования за България

Свят Преди 6 часа

Парламентът одобри на първо четене поетапното увеличение на данъчните оценки на имотите

Парламентът одобри на първо четене поетапното увеличение на данъчните оценки на имотите

Парите ни Преди 6 часа

Увеличението започва с 30% през 2027 г., а до 2029 г. оценките трябва да се удвоят

Обявиха два извънредни неучебни дни в 119. СУ в София

Обявиха два извънредни неучебни дни в 119. СУ в София

България Преди 6 часа

Температурата в класните стаи е паднала до едва 13 градуса при норма от изискуеми минимум 18 градуса

НАП откри касови апарати в кашони и нулеви обороти на пазар

НАП откри касови апарати в кашони и нулеви обороти на пазар

Парите ни Преди 6 часа

При проверка на десет магазина в Димитровград не е издадена нито една касова бележка. Обектите са застрашени от запечатване

Всичко от днес

От мрежата

Кучето ви изяде нещо по време на разходка? Ето какво да направите

dogsandcats.bg

11 породи шпаньоли, които ще откраднат сърцето ви (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Без валежи, но с гъсти мъгли и вятър в четвъртък

sinoptik.bg
1

Три занимания, с които да се отдадем на есенната магия

sinoptik.bg

Леонардо ди Каприо на 52: Кои са жените, оставили следа в живота на холивудската звезда

Edna.bg

На 64 Деми Мур изглежда зашеметяващо, но животът ѝ далеч не е бил приказка

Edna.bg

Задържаха нов заподозрян във връзка с убийството на Илиян Филипов

Nova.bg

След изслушването на „Топлофикация София”: Не е ясно кога ще бъде възстановено парното в засегнатите райони

Nova.bg