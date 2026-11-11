Фалшиви глоби от МВР: Нова измама заплашва шофьорите

Нова фишинг измама използва името на Министерството на вътрешните работи, за да подмамва гражданите да предоставят лични и банкови данни. Измамниците изпращат фалшиви имейли за неплатени глоби за превишена скорост, като заплашват с допълнителни санкции и дори принудително задържане на автомобила. За схемата предупреждават от Областната дирекция на МВР в Шумен.

В електронните съобщения се твърди, че получателят е нарушил правилата за движение и трябва да плати наложена глоба в кратък срок.

Ако плащането не бъде извършено навреме, измамниците заплашват с допълнителни санкции, предаване на случая на правоприлагащите органи и принудително задържане на автомобила.

Фалшив сайт имитира страницата на МВР

Съобщенията съдържат връзка към интернет страница с адрес mvrrbg.eu.cc/bg, която наподобява официалния сайт на Министерството на вътрешните работи.

От полицията уточняват, че този адрес не принадлежи на институцията. Чрез фалшивата страница потребителите се подканват да въведат лична информация, която може да бъде използвана неправомерно.

Полицията предупреждава: Не отговаряйте дори с цифрата „1“

От МВР призовават гражданите да не отварят подозрителните връзки и да не предоставят ЕГН, адреси, данни от документи за самоличност или банкови карти.

Не трябва да се извършват и плащания през непроверени интернет страници.

Полицията предупреждава хората да не отговарят на подобни съобщения, включително чрез изпращане на цифрата „1“, както изискват измамниците.

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Как да проверите дали имате истинска глоба

От МВР напомнят, че информацията за наложени санкции трябва да се проверява единствено чрез официалните канали на институцията.

Гражданите трябва да бъдат особено внимателни към съобщения, които настояват за незабавно плащане, поставят кратки срокове или съдържат заплахи с цел да предизвикат паника.