Пуснаха румънския шофьор, задържан на АМ "Тракия", чакат експертизи

Синоптик за трагедията на „Тракия“: Мъглата не би трябвало да причини такъв инцидент

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Прокуратурата проверява асфалта и ремонтите на „Тракия“: Всички документи са изискани от АПИ

С лед повторен разпит освободиха румънския шофьор, който беше задържан с полицейска мярка във връзка с двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия”. Това съобщи пред БТА окръжният прокурор Дойчин Дойчев.

На въпрос, как ще коментира факта, че в тира, управляван от румънския шофьор, се блъска автобусът и следва верижният сблъсък, окръжният прокурор каза, че има вероятност водачът на товарния камион да е намалил заради мъглата, както е заявил при разпитите.

По думите на Дойчев тепърва предстои да се анализират всички показания, имало ли е дистанция между превозните средства, да бъдат назначени всички експертизи.

„Чак тогава ще имаме отговор на този въпрос - в крайна сметка каква е първопричината. Да не говорим, че жертвите са чак след шести, седми, осми автомобил", подчерта окръжният прокурор.

Припомняме, че при двете верижни катастрофи, станали вчера сутринта на АМ "Тракия" загинаха 11 души и над 50 са ранените.

Окръжната прокуратура в Ямбол изиска от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) цялостната документация по въвеждане в експлоатация и ремонт на пътния участък от автомагистралата, на който станаха произшествията. Над 50 свидетели са разпитани до момента в разследването за причините, довели до тежките инциденти.

Задържан е румънски шофьор на тир след катастрофата на "Тракия"

Към настоящия момент продължават разпитите на свидетели, които са настанени в болнични заведения и са контактни. Извършен е оглед на телата на починалите и са назначени съдебномедицински експертизи. Предстои изготвяне на съдебномедицински експертизи на всички пострадали, посочиха от прокуратурата.

Досъдебното производство е започнато от служители на Областната дирекция на МВР-Ямбол под надзора на Окръжната прокуратура в града. След извършване на първоначалните действия, с постановление на временно изпълняващия функциите главен прокурор, разследването е възложено на Националната следствена служба по искане на наблюдаващия прокурор, казаха още от държавното обвинение.

В хода на разследването са извършени шест огледа на местопроизшествието с технически средства, включително и с дрон. Иззети са 20 моторни превозни средства, имащи по-съществено участие в произшествието. На тях ще бъдат извършени допълнителни огледи. Сред тях е и управляваната от румънския гражданин товарна композиция.

Взети са проби от асфалтовата настилка за изследване на сцеплението. Изискана от АПИ е цялостната документация по въвеждане в експлоатация и ремонт на участъка от магистралата, на който възникнаха пътнотранспортните произшествия. На база на пробите от настилката и изисканата документация ще бъде назначена строително-техническа експертиза, която да покаже състоянието на пътния участък.

От прокуратурата посочиха още, че са изискани и данни от съответните институции, които с точност да покажат каква е била метеорологичната обстановка по време на пътнотранспортните произшествия.

Прокуратурата проверява асфалта и ремонтите на „Тракия“: Всички документи са изискани от АПИ

Предстои да бъде назначена автотехническа експертиза за механизма за възникване на катастрофите. Предстои назначаването и на комплексна автотехническа и съдебномедицинска, която да установи причинно-следствената връзка между катастрофите и смъртта на 11 души и нараняванията на други над 50. След изготвянето на комплексната експертиза ще бъде преценено евентуалното привличане към наказателна отговорност на конкретни хора, заявиха от прокуратурата.

Разследването се провежда от екип от десет следователи от Националната следствена служба, както и трима криминалисти.