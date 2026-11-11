Фактчек: Има ли край Киев затвор за мъчения на войници?

С ъобщения в социалните мрежи за измъчвани украински войници в таен затвор предизвикаха протести в Украйна. Зад тези информации стои организирана дезинформационна кампания, показа проверката на фактите, съобщи Deutsche Welle.

В началото на ноември пред жилищна сграда в едно от киевските предградия имаше протести. Стотици хора бяха обсадили сградата, разгневени мъже се опитваха да обърнат полицейски микробус, имаше хвърлени димки и замеряния с яйца, пише АРД.

За сигурно се смята, че в сградата са се намирали украински войници, а четирима от тях с наранявания е трябвало да преминат медицински преглед. Но е неясно колко точно са били войниците вътре, дали сред тях е имало принудително мобилизирани и на какво се дължат раните, продължава германската обществена медия.

"Камера за мъчения" на украински войници?

Протестите са били предизвикани от твърдения в социалните мрежи, че в сградата били държани и измъчвани членове на Украинската национална гвардия. Дори се чу и това, че е била разкрита „камерата на Зеленски за мъчения", в която най-младата жертва била само на 14 години. Постът бе съпроводен с видео на видимо разстроен тийнейджър, загърнат в одеяло, който бива отвеждан нанякъде.

Снимката на момчето се появи и в публикации, които наподобяват сайтовете на големи европейски медии като Euronews, LaCroix или Libération.

Всички тези публикации са фалшиви, на официалните сайтове на въпросните медии те липсват, посочва АРД. Предположенията на експертите са, че става дума за фалшификации по линия на руската дезинформационна кампания „Матрьошка". И няма никакви доказателства, че сградата е използвана като „камера за мъчения" за украински войници.

Фалшива лекарка от "Спешна помощ"

Други снимки и видеа, които обикалят мрежата, показват жена с униформата на лекарка от „Спешна помощ", която коленичи пред полицаи на земята и моли да бъде допусната в сградата. Тя твърди, че според сведения в медиите в сградата били държани 40 души, някои от тях били бити, един имал счупен гръбначен стълб. В потвърждение на думите си тя показва видео на мъж с рани, които би трябвало да е получил в сградата. Зад него се вижда линейка на частната служба за „Спешна помощ" Med-Prestige, а жената била нейната шефка, твърди тя.

По данни на украинския разследващ портал slidstvo.info обаче Валентина Молода не е лекарка от „Спешна помощ", а естетичен хирург. Службата Med-Prestige пък не съществувала от 2023 година. Линейката била продадена през 2024 година с изискването името да бъде премахнато, казва основателят пред slidstvo.info.

Тийнейджърът - част от протестите

Няма и никакви други доказателства, че жилищната сграда е била „камера за мъчения" за украински войници. Украинската национална гвардия отхвърли думите на Молода, че един от мъжете имал счупен гръбначен стълб. Всички четирима ранени войници стигнали самостоятелно до линейката, заяви говорител. Яснота по въпроса как са получили раните си няма, пише АРД.

Разстроеният тийнейджър, представян в постовете като доказателство, че в сградата са били държани малолетни, се появява и в други видеа. Те показват как момче седи на стената пред къщата и хвърля камъни по двора. Прическата и облеклото на момчето съответстват на тези на младежа от виралните кадри.

Журналистът Франсис Фарел, който работи за англоезичната украинска медия Kyiv Independant, е бил на място и пише: „Това е момчето, което след това бе отведено в шок. Хората постоянно му подаваха тухли, които то на свой ред хвърляше. Там не са били държани малолетни".

За разлика от представяното в разпространените постове, момчето очевидно не е било задържано там. Украинските служби за закрила на децата заявяват, че то е отишло там да участва в протестите, очевидно е паднало от стената и така е попаднало в двора на сградата. Но не се знае какво е станало, преди да бъде изведено, увито в одеяло.

Властите реагират на протестите

Украинските власти предполагат, че протестите са били организирани целенасочено, посочва АРД и цитира шефа на канцеларията на Зеленски - Кирило Буданов, че замесените лица ще бъдат наказани. До момента няма доказателства за участие на Русия в организацията им. Близките до Русия дезинформационни мрежи обаче се възползваха от случая и разпространиха подвеждащи съдържания. Так например водещият от RT Рик Санчес написа в платформата Х, че момчето било държано в продължение на месец в мазе.

Валентина Молода междувременно е задържана за 60 дни. Според украинската информационна агенция Ukrainian News Agency обвиненията към нея са за възпрепятстване на дейността на въоръжените сили, както и за разпространение на информация за военни обекти и организиране на масови безредици. Молода отрича обвиненията, но от вътрешното разузнаване на Украйна съобщиха, че на нейния мобилен телефон е била открита „кореспонденция с трето лице", в която се обсъждали сценарии за неразрешени акции срещу украинските военни.

В сградата са настанявали войници

Ясно е, че сградата наистина е била използвана за настаняване на войници - служела като временна казарма. Командирът на Националната гвардия Олександър Пивненко казва, че там се проверявали документите на мобилизираните войници, след което те били изпращани на обучение.

Както информира АРД, има различни данни за броя на войниците, настанени в сградата - между 14 и 26. Четиримата ранени били преминали медицински преглед, но не е известно как са получили нараняванията си. Националната гвардия междувременно е взела под свой контрол разследванията и в нейно заявление се казва: „Ако се установи, че в района на казармата са били извършени неправомерни актове на насилие, виновните ще получат справедливо наказание".

Германската обществена медия отбелязва още, че в Украйна постоянно се стига до мобилизации на мъже в наборна възраст против изричната им воля. „Амнести интернешънъл" разполага с данни, че мобилизационните органи продължават да задържат насилствено мъже на обществени места, за да ги вземат за военна служба. Но не се знае дали мъжете в сградата, за която става дума, са били принудително мобилизирани, пише АРД.