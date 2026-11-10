„Раждала съм без упойка, но това е прекалено“: Уволнена след 5 дни говорителка отчаяно иска втори шанс от Тръмп

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Кейти Захария се появи в Мар-а-Лаго в опит да омая президента, но в Белия дом я смятат за „пълна смешка“

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Б ившият прессекретар на Белия дом Кейти Захария, която заемаше поста едва пет дни миналия месец, преди да бъде уволнена, отново е основна тема на разговори във Вашингтон. Няколко високопоставени съветници на президента Тръмп смятат, че тя се бори за втори шанс зад трибуната, научи The Post.

Трима източници, близки до президента Тръмп, съобщиха пред The Post, че Захария се опитва да ухажва него и новия началник на кабинета Стивън Милър, за да ѝ дадат още един опит.

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Източник, запознат с борбата за поста, заяви пред The Post, че Захария споделила, че е решила да помогне в воденето на отразяването на изборната нощ по Right Side Broadcasting Network (RSBN) миналия вторник с надеждата, че Тръмп ще види представянето ѝ и ще прецени, че тя е подходяща за работата.

Източник: Getty Images

„Тя го каза на глас“, заяви информаторът.

„Абсурдно е. Направо срамно“, добавя информаторът пред изданието.

Човек, разговарял със Захария тази седмица, заяви, че по-късно тя е твърдяла, че само се е шегувала относно използването на появата си по RSBN, за да си върне поста.

Други влиятелни източници обаче твърдят, че Захария, която първия път буквално се яви на прослушване за позицията чрез участия в предавания, които Тръмп е вероятно да гледа, изглежда прави същото отново.

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Захария беше забелязана в имението на Тръмп Мар-а-Лаго през уикенда, докато президентът се подготвяше за още кадрова промяна, след като замени Сузи Уайлс с Милър в първото си голямо преструктуриране, откакто републиканците в Конгреса претърпяха тежко изборно поражение във вторник.

Източник: Getty Images

Тъй като ролята на прессекретар все още е вакантна, Захария бе забелязана в събота на терасата на луксозния клуб в Палм Бийч „да гледа втренчено Тръмп, опитвайки се да привлече вниманието му“.

„Тя никога няма да се върне. Тръмп смята, че тя е пълна смешка. Тя има нулев шанс за това“, заяви този човек. „Той казва за нея, че е истинска катастрофа“, допълва той.

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В същото време представител на Белия дом заяви: „Тя така и не спря. Психопатично е. Тя искрено си мисли, че се е справила страхотно по време на единствения си брифинг“.

Източник: Getty Images

Захария публично изрази възхищението си от Милър и похвали ролята му в ръководенето на кампанията за масови депортации през втория мандат на Тръмп, което допълнително породи интриги около намеренията ѝ.

Източник, близък до Захария, заяви, че тя твърди, че няма интерес да си връща поста и е „фокусирана върху защитата на свободата на словото и подкрепата за приоритетите на президента чрез други медии“.

Различен човек от нейния кръг заяви: „1000% съм сигурен, че Кейти Захария няма никакъв интерес да отиде и да бъде прессекретар в Белия дом“.

Източник: Getty Images

Сред останалите кандидатки, за които се смята, че се предлагат за поста, е Каролин Съйншайн - бивша актриса от Disney Channel, която работи в първия мандат на Тръмп. Източник съобщава, че тя „постоянно звъни и се опитва да уреди срещи с Тръмп“.

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Източници от администрацията на Тръмп заявиха, че идеята за завръщането на Захария е нелепа, след като тя се спъна по време на единствения си брифинг в Белия дом, продължил едва 14 минути, а след това по подобен начин се изложи в интервюта за Fox News със Шон Ханити и в „Fox & Friends“.

Колегите ѝ от Белия дом бяха вбесени от нейното загатване пред Ханити, че слабото ѝ представяне на брифинга се дължи на недостатъчната подготовка от страна на подчинените ѝ.

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Служител на Белия дом се изсмя, че завръщането на Захария няма да се случи и след „един милион години“.

Представители на администрацията реагираха на опита ѝ за завръщане със смес от хумор и ужас.

„Раждала съм без упойка и пак не мога да си представя подобен праг на търпимост към болка“, шегува се една от тях.

Новият прессекретар на Белия дом Кейти Захария - от телевизионния екран до „бруталния“ и изпълнен с гафове дебют
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Кейти Захария
Кейти Захария
Кейти Захария
Кейти Захария
Източник: The Post    
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