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Краят на една лудост: Защо манията по пухкавите чудовища Labubu угасна?

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Д оскоро манията по пухкавите чудовища Labubu изглеждаше неудържима. Фенове от цял свят чакаха на дълги опашки пред магазините и купуваха така наречените „слепи кутии“ (тайни опаковки с изненада вътре) срещу 15 долара бройката, а в сайтовете за препродажба цените достигаха астрономически суми, пише BBC.

Манията бе толкова голяма, че суперфенът Енсито от Северна Каролина напуска работата си в технологичния сектор през 2024 г., за да се посвети изцяло на съдържание за Labubu. Той изхарчва над 50 000 долара за колекция от над 400 фигурки и дори си прави специални остри зъби при зъболекар, за да прилича на любимите си герои.

Днес обаче магията бавно угасва

„Преди видеата ми събираха 10 000 гледания за броени минути. Сега едва събирам гледания и преминавам към други трендове като Hello Kitty“, признава Енсито.

Срив в продажбите с 50% и загуба на ексклузивност

Пекинската компания майка Pop Mart, която в пика си струваше повече от гигантите Hasbro и Mattel взети заедно, преминава през тежък период. От компанията отчитат, че глобалните продажби за последното тримесечие са се сринали с 50% на годишна база, а на пазара в САЩ спадът надхвърля 70%.

Акциите на компанията са се сринали с над 50% от миналогодишния си връх.

Според експерти основната причина за угасването на тренда е загубата на усещането за ексклузивност. В началото кукличките се носеха от знаменитости като Ким Кардашиян и Лиса от Blackpink, а намирането им бе истински късмет. За да отговори на огромното търсене обаче, Pop Mart увеличи производството си до краен предел.

„Преди беше вълнуващо, защото куклите бяха редки. Сега просто влизам в магазина и виждам цели рафтове, пълни с Labubu“, споделя Енсито.

Конкуренцията не спи: Новите фаворити в „слепите кутии“

Докато интересът към Labubu хладнее, други марки бързо заемат нейното място на пазара за колекционерски играчки:

  • Sonny Angels: Малки фигурки на ангелчета, които чупят рекорди по продажби.
  • Smiski: Минималистични фигурки, които светят в тъмното.
  • Miniso: Китайският гигант за търговия на дребно разширява мрежата си от 8000 магазина, предлагайки „слепи кутии“ с лицензирани герои на Disney и Marvel на по-достъпни цени.

Освен това легендарни брандове като Sanrio (създателите на Hello Kitty) разчитат на герои с десетилетна история, докато Pop Mart се опитва да направи обратното - първо продава играчката като вирусен продукт, а едва след това прави филми и тематични паркове около нея.

Връщане към детството или просто преходна мода?

Въпреки срива на пазара, много от истинските фенове не мислят да се разделят с колекциите си. Според тях има разлика между хората, които сляпо следват интернет трендовете, и истинските любители.

„Има нещо специално в това да прегърнеш вътрешното си дете и да се радваш на нещата просто защото те правят щастлив, а не защото са популярни в мрежата“, споделя колекционерката Кейтлин Карлсън.

Историята на Labubu обаче остава ярък пример за това колко бързо социалните мрежи могат да издигнат един продукт до небесата - и колко бързо публиката може да изгуби интерес, когато вирусният момент отмине.

Източник: BBC    
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