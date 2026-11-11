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Руският посланик в САЩ почина внезапно

От руското външно министерство описват Дарчиев като „изтъкнат дипломат, опитен ръководител, добър другар и наставник“

Николай Киров Николай Киров

11 ноември 2026, 18:30
Руският посланик в САЩ почина внезапно
Източник: МИД России﻿

Р уският посланик във Вашингтон Александър Дарчиев почина внезапно на 66-годишна възраст, съобщиха от Министерството на външните работи на Русия.

„Ръководството и съставът на Министерството на външните работи на Русия с дълбоко прискърбие съобщават, че на 11 ноември, на 66-годишна възраст, внезапно почина извънредният и пълномощен посланик на Руската федерация в Съединените американски щати Александър Никитич Дарчиев“, се посочва в изявлението на руското МВнР, цитирано от ТАСС.

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От руското външно министерство описват Дарчиев като „изтъкнат дипломат, опитен ръководител, добър другар и наставник“.

„Като безупречен професионалист и блестящ експерт по американските въпроси, Александър Дарчиев работеше в едно от най-критичните направления на руската външна политика“, отбелязват от руското МВнР и изразяват своите най-дълбоки и искрени съболезнования на семейството и близките на дипломата.

Дарчиев е роден на 14 май 1960 г. в семейството на дипломат – Никита Иванович Дарчиев (1935–2018 г.), който е заемал длъжността съветник-посланик в посолството на Русия в Унгария. През 1983 г. той завършва Историческия факултет на Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“. В периода 1983–1992 г. Дарчиев работи като аспирант, младши научен сътрудник и научен сътрудник в Института за САЩ и Канада към Академията на науките на СССР. Придобива научната степен „кандидат на историческите науки“.

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През 1992 г. постъпва на дипломатическа служба, като до 1997 г. заема длъжностите първи секретар, началник на секция и началник на отдел в Департамента за Северна Америка към Министерството на външните работи на Русия.

В периода 1997–2002 г. Дарчиев заема длъжността съветник в посолството на Русия в Съединените щати, а след това, от 2003 до 2005 г., е заместник-директор на Департамента за Северна Америка в Министерството на външните работи на Русия. Между 2005 и 2010 г. той се завръща в руското посолство в САЩ, където заема поста пълномощен министър.

През 2010 г. дипломатът е назначен за директор на Департамента за Северна Америка в руското външно министерство – длъжност, която изпълнява до 2014 г. От октомври 2014 г. до януари 2021 г. Дарчиев е посланик на Русия в Канада. След завръщането си той отново поема ръководството на Департамента за Северна Америка (отговарящ за отношенията със САЩ и Канада), а към 2025 г. оглавява Департамента за Северния Атлантик (обхващащ Обединеното кралство, Ирландия, Канада и САЩ) в Министерството на външните работи. На 6 март 2025 г. Дарчиев е назначен за посланик на Русия в Съединените щати. Дипломатът е удостоен с орден „Дружба“ (2019 г.) и орден „Чест“ (2022 г.). Владеел е отлично английски и френски език.

Редактор: Николай Киров
Източник: ТАСС    
Александър Дарчиев руски посланик
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