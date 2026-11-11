България

Правителството одобри военни сделки с Испания, Франция и Италия

България и Испания съвместно ще придобият анти-дрон системи

Николай Киров Николай Киров

11 ноември 2026, 18:03
Правителството одобри военни сделки с Испания, Франция и Италия
Източник: БГНЕС

П равителството днес одобри военни сделки с Испания, Франция и Италия.

На днешния Министерски съвет беше подкрепено подписването на Меморандум за разбирателство между министерствата на отбраната на България и Испания за съвместно придобиване на анти-дрон системи.

Меморандумът е част от изпълнението на проекта за придобиване на системи за противодействие на дронове от Националния план за инвестиции в европейската отбранителна промишленост по SAFE. Той предвижда съвместно придобиване на до 10 мобилни системи и до 10 системи от контейнерен тип за борба с дронове, като водеща държава е Испания.

Следващите етапи са Народното събрание да одобри проекта за инвестиционен разход и България да се присъедини към договора на водещата държава за придобиване на анти-дрон системи.

Подписването на меморандума ще създаде възможност за ускорено реализиране на проекта, което значително ще подобри възможностите на Българската армия за противодействие на нарасналата заплаха от безпилотни апарати.

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Правителството одобри и подписването на рамково споразумение между министерствата на отбраната на България и Франция за съвместно придобиване на 155-мм боеприпаси за самоходни гаубици. Министърът на отбраната е упълномощен да проведе преговорите и да подпише документа.

Споразумението е част от изпълнението на проекта за развитие на способности за артилерийска поддръжка, включен в Националния план по SAFE. Той предвижда съвместно придобиване на 155-мм самоходни гаубици CAESAR и боеприпаси за тях, като водеща държава е Франция. През 2025 г. двете страни подписаха рамково споразумение за гаубиците, а предстоящото споразумение за боеприпасите е следващата стъпка в реализацията на този приоритетен за Българската армия проект.

Следващите етапи са Народното събрание да одобри проект за инвестиционен разход и подписване на индивидуалните поръчки за придобиване. В тях ще бъдат определени конкретните финансови параметри и сроковете за изпълнение.

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Освен това Министерският съвет одобри Споразумение между министерствата на отбраната на България и Италия за придобиване на военни пътни превозни средства за Българската армия и упълномощи министъра на отбраната да го подпише.

Споразумението определя рамката за двустранно сътрудничество и е стъпка към сключването на последващо споразумение за придобиване. С него България заявява намерение да придобие до 1040 военни пътни превозни средства на обща стойност до 410 000 000 евро.

Правителството одобри и проект за инвестиционен разход „Развитие на способностите за транспортно осигуряване на въоръжените сили“, който ще бъде внесен за одобрение в Народното събрание. Проектът предвижда придобиването на транспортните средства да се осъществи на два етапа.

Първият етап от 2027 г. до 2030 г. предвижда доставката на до 700 превозни средства, както и осигуряването на съпътстващо обучение, техническо обслужване и резервни части. Необходимият финансов ресурс е в размер на до 290 000 000 евро, осигурени чрез финансовия инструмент SAFE.

Вторият етап до края на 2032 г. предвижда придобиването на останалите до пълния обем от 1040 военни пътни превозни средства. За изпълнението му ще бъде необходимо осигуряване на финансиране в размер на до 120 000 000 евро.

Реализацията на проекта ще подобри транспортното осигуряване при изпълнението на задачите по трите мисии на въоръжените сили. Ще се повишат възможностите за транспортиране на въоръжение, техника и материални средства, както и оперативната готовност на Българската армия.

Проектът предвижда и възможности за дългосрочно индустриално сътрудничество, включително асемблиране на част от техниката в България с участието на националната индустрия.

Автор: Николай Киров
Редактор: Николай Киров
Източник: МС    
военни сделки Министерство на отбраната Българска армия
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