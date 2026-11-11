България

Правителството дава нова целева помощ за Коледа и Великден

Получената помощ няма да се счита за доход при определяне на правото на други помощи

Николай Киров Николай Киров

11 ноември 2026, 18:01
Правителството дава нова целева помощ за Коледа и Великден
Източник: istock

П равителството одобри реда за предоставяне на новата целева помощ за посрещане на великденските и коледните празници. Право да я получат ще имат хора от осем определени групи, получаващи социално подпомагане. Това са хора, които получават еднократни, месечни или целеви социални помощи по реда на Закона за социално подпомагане; хора, които получават помощ за отопление за текущия сезон; младежи, между 18 и 21 години, напускащи резидентна грижа, подкрепени е помощ за покриване на първоначални потребности.

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Право на новата целева помощ ще имат и семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания; деца без право на наследствена пенсия за починал родител; деца, настанени при роднини, близки или в приемни семейства; ветерани от войните, както и военноинвалиди и военнопострадали, получаващи помощ от Агенцията за социално подпомагане.

Получената помощ няма да се счита за доход при определяне на правото на други помощи и форми на подкрепа в областта на социалното подпомагане, семейните помощи за деца, подкрепата за хората е увреждания и закрилата на детето.

Кой има право на новата помощ за отопление от 300 лв.

С новите разпоредби се разширява и обхватът на подкрепата за младежи, които започват самостоятелен живот. Право на помощ за покриване на разходите за този преход вече ще имат не само младежите, които напускат социална услуга или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа, но и младежите, които напускат приемно семейство. Промените ще допринесат за по-голяма правна сигурност, еднакво прилагане на правилата и по-добър достъп до социална подкрепа за хората и семействата, които имат право на нея.

Редактор: Николай Киров
Източник: МС    
социално подпомагане целева помощ
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