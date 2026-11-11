Обявиха два извънредни неучебни дни в 119. СУ в София

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С толичната община обяви 12 и 13 ноември за неучебни дни за 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ в район „Изгрев“ след критично ниски температури в класовете и предписание на СРЗИ.

Дните 12 и 13 ноември 2026 г. се обявяват за неучебни за учениците от 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ в столичния район „Изгрев“. Това гласи официална заповед на кмета на София Васил Терзиев, издадена след намесата на здравните власти.

Причината за извънредната мярка е тежка авария на „Топлофикация“, оставила района без парно и топла вода още от 5 ноември. За сериозния проблем алармира лично директорът на училището Диян Стаматов, цитиран от NOVA .

По думите му заради липсата на отопление температурата в класните стаи е паднала до едва 13 градуса при норма от изискуеми минимум 18 градуса.

Въпреки опитите учебният процес да бъде съхранен с променен график и призив към учениците да се обличат топло, часовете са се провеждали при крайно неблагоприятни условия, а ръководството настоятелно е поискало преминаване към онлайн обучение.

Ситуацията доведе до официална проверка и намеса на Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ), която излезе с предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. Това стана и основното правно основание Столичната община да издаде заповед за преустановяване на присъствените занятия за два дни.

Съгласно разпореждането, заповедта е насочена към директора на училището и РУО - София-град за незабавно изпълнение, както и към ресорния заместник-кмет по образование.